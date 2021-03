Tři pohledy na Moravce: parťák, dříč i impulzák, dveře na svaz má otevřené

Rozlučka Ondřeje Moravce v Novém Městě: fotka s rodinou a celým českým týmem... • FOTO: Petr Slavík/Český biatlon Inspirátor, ale také muž, který se umí snadno vytočit. I takový je podle lidí z biatlonového prostředí Ondřej Moravec. Závodnice Markéta Davidová, šéf svazu Jiří Hamza i trenér Ondřej Rybář se ale shodují, že je to skvělý člověk, který bude nejen českému biatlonu chybět.

Davidová: Největší zážitek? Smíšenka loni na MS „Ondra je člověk, který to tady nějakým způsobem utvářel, něco dokázal. Já na něj mám strašně fajn vzpomínky. I vloni, když jsme zajeli na MS medaili ve smíšené štafetě, to bylo úplně super. Jsem ráda, že jsem ho tady potkala. Protože to jsou lidi, od kterých si můžete něco vzít, a něco vás můžou naučit, což je vždycky fajn. Mou největší vzpomínkou na něj je určitě zmíněná smíšenka. Už jen to, že jsem byla s ním ve štafetě, že jsme to oslavovali společně. Když jsme tam všichni tři (s Moravcem a Evou Puskarčíkovou) koukali na Bimbase (Michala Krčmáře), jestli to vyjde nebo ne. To bylo fajn. A pamatuju si, když měl loni nějaký zánět spojivek a cestoval celý den s brýlemi, jak jsme si z něj utahovali, hodně jsme se tehdy nasmáli. Letos v Pokljuce mě potěšilo, jak se k mému zlatu vyjádřil, že ho má medaile hrozně nabila. To jsem nečekala a byla jsem za to strašně ráda, že jsem mu mohla jeho poslední MS zpříjemnit.“ Markéta Davidová, česká reprezentantka Eva Puskarčíková s Markétou Davidovou a Ondřejem Moravcem slaví bronz ze smíšené štafety • Foto IBU

Hamza: Ondra umí být celkem impulzák „Pro mě je to kamarád. Když jsme se snažili nakopnout biatlon, bylo to spojené tady s těmi jmény: Jarda Soukup, Ondra, Šléza (Šlesingr), Gabča (Soukalová), Verča (Vítková). To jsou lidi, se kterými jsme to tahali nahoru. Je to nejúspěšnější biatlonista v historii, takže to nepotřebuje komentáře. Navíc Ondra je strašně rovnej fajn kluk a jenom mu můžeme všichni složit poklonu za to, co udělal. Jsem rád, že jsme ho ještě ukecali na tento jeden rok. I když si myslím, že pro něj už to bylo víc trápení, než potěšení. Ale choval se jako profík. A až si rozmyslí, co by chtěl dělat, kdykoliv má u nás dveře otevřené. To on ví. Je jeden z nás. Svým vystupováním hodně pomohl i Bimbovi (Michalu Krčmářovi), že se dostal tam, kam se dostal. Protože tu ultra profesionalitu myslím, že chytl právě od Ondry díky tomu, že spolu na závodech bydleli. S Bouškem (Michalem Šlesingrem) byli každý jiný. Boušek je spíš takový „vědátor“. Ondra je 120procentní profík, totální dříč. Asi s ním nemám žádnou speciální příhodu. Ale asi se o něm moc neví, že se Ondra umí, ač tak nevypadá, strašně rychle naštvat. Vypadá daleko klidnější, ale umí být celkem impulzák. Když cítí, že má pravdu, a vidí kolem sebe nějaký šlendrián, tak na to reaguje dost ostře. V tom se projevuje ta jeho 100% profesionalita.“ Jiří Hamza, šéf českého biatlonového svazu Ondřej Moravec nad hlavami týmových parťáků po posledním závodě své fantastické kariéry • Foto ČTK/Pavlíček Luboš