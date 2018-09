Vítková a Moravec jsou mistry republiky ve stíhačce v letním biatlonu

Milan Baroš

Bývalý reprezentační útočník patří k nejlepším českým fotbalistům všech dob. S Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů, s Lyonem francouzskou ligu a to samé dokázal i s tureckým Galatasarayem. Po ukončení zahraničních angažmá se vrátil do Baníku Ostrava, poté zamířil do Mladé Boleslavi.