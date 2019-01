Moravec byl v Oberhofu po čisté střelbě třináctý. Triumf slaví Loginov | iSport.cz

Moravec při prvním startu v novém roce navázal na osmé místo z předvánočního závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě. Chtěl se koncentrovat hlavně na střelnici. "Lehké to nebylo, ten vítr tady straší. S tím stojákem myslím jsem se popasoval slušně. Lehký vítr tam byl, schoval jsem se na třicítku," popisoval Moravec v České televizi.

Po druhé střelbě útočil na postavení v elitní desítce, ale v závěrečném kole klesl z desátého místa na třináctou příčku. Na desátého Lukase Hofera z Itálie, který jednou minul, ztratil devět sekund. "Dneska jsem neměl sil na rozdávání. Potřeboval bych někoho, kdo by mě popotáhl. Tu rovinu jsem třikrát odmakal sám a to bylo strašné. Potřeboval bych tam nějakého koníka," komentoval svůj výkon na trati.

Krčmář běžel obdobně rychle jako Moravec, ale o lepší umístění ho připravila dvě trestná kola po položce vestoje. Skončil až ve čtvrté desítce s více než dvouminutovou ztrátou na Loginova.

Šestadvacetiletý vítěz v běhu ztratil jen tři a půl sekundy na nejrychlejšího Johannese Thingnese Böa, a když k tomu přidal přesnou mušku, mohl se po dvou druhých místech z Nového Města radovat z premiérové výhry v SP. Lídra pořadí a vítěze všech tří předchozích sprintů v sezoně Böa, který musel na jedno trestné kolo, za sebou nechal o 25,2 sekundy. Jako třetí do sobotní stíhačky vyrazí Švéd Sebastian Samuelsson.

Postup do stíhacího závodu těsně unikl Tomáši Krupčíkovi, který při návratu po nemoci obsadil s dvěma chybami 62. pozici. Vůbec se dnes nedařilo benjamínkovi Jakubu Štvrteckému, jenž trefil jen dva z deseti terčů a byl třetí od konce.

V sobotu jsou v Oberhofu na programu stíhací závody mužů i žen.

Muži - sprint (10 km):

1. Loginov (Rus.) 25:50,9 (0), 2. J. T. Bö (Nor.) -25,2 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -36,8 (0), 4. Doll -38,8 (1), 5. Peiffer (oba Něm.) -39,3 (1), 6. J. Eberhard (Rak.) -44,5 (1), 7. M. Fourcade (Fr.) -47,2 (1), 8. T. Bö (Nor.) -1:04,6 (1), 9. Desthieux (Fr.) -1:05,5 (1), 10. Hofer (It.) -1:15,2 (1), ...13. Moravec -1:24,4 (0), 35. Krčmář -2:24,0 (2), 62. Krupčík -3:07,9 (2), 103. Štvrtecký (všichni ČR) -5:25,3 (8).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 482, 2. Loginov 372, 3. M. Fourcade 299, 4. Desthieux 298, 5. Eder (Rak.) 296, 6. Guigonnat (Fr.) 275, ...16. Krčmář 186, 18. Moravec 166.