Biatlonisté nadějnou pozici neudrželi, ve štafetě skončili osmí | iSport.cz

Ve štafetě se českým reprezentantům dařilo hlavně v běhu o poznání lépe než ve čtvrtečním sprintu. Moravec dobíjel jen jednou vestoje a předával Krčmářovi ve vedoucí šestičlenné skupině. "Mně kontaktní závody vyhovují. Ten první úsek je milosrdný v tom, že se první kolo moc nežene. Dneska jsem spokojený," řekl v cíli České televizi.

Krčmář dobíjel po jedné ráně při každé položce, ale poněkolikáté v této sezoně se potýkal na střelnici s technickými problémy. "Já bych si naflákal za stojku, protože jsem si zase vyhodil náboj a musel jsem dobíjet dva místo jedné, to mě vytáčí. S výsledkem jsem spokojený, ale za tu střelnici bych si natřískal," láteřil.

Předával jako čtvrtý s odstupem necelých čtyř sekund na třetí Švédy. Mladík Štvrtecký znovu zachoval klidnou hlavu a potřeboval jen jeden náhradní náboj. Díky tomu Krupčík vyrážel na závěrečný úsek z pátého místa.

Musel ale dobíjet dvakrát po dvou ranách a nakonec byl rád, že uhájil alespoň osmé místo před Italem Dominikem Windischem. "Tím finišem to ve finále napravil," řekl reprezentační trenér Zdeněk Vítek. S osmým místem v závodě bez velkých selhání favoritů byl spokojený. Potěšila ho stojka Štvrteckého. "Kuba to dneska odstřílel tak rychle, jako by to byl starý mazák. Oproti prvním štafetám to byla úplně jiná položka."

Češi ztratili minutu a tři čtvrtě na vítězné Nory. O jejich triumf se zasloužil suverén sezony Johannes Thingnes Bö. Při závěrečné položce sice spotřeboval všechny tři náhradní náboje a přišel o vedení, ale v nejprudším stoupání Němci Benediktu Dollovi nastoupil a nakonec vyhrál o 13,5 sekundy. Třetí byli Francouzi.

S kariérou se dnes rozloučil pětatřicetiletý německý biatlonista v belgických barvách Michael Rösch. Zlatý olympijský medailista ze štafety z roku 2006, který reprezentuje Belgii od roku 2014, v cíli prvního úseku zamával divákům a plakal dojetím.

V sobotu se v Ruhpoldingu pojede štafeta žen. České biatlonistky v ní budou chtít napravit zklamání ze čtvrtečního sprintu, kde žádná z nich nebodovala. Minulý týden šokovaly třetím místem.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - štafeta 4x7,5 km:

1. Norsko (Birkeland, Christiansen, T. Bö, J. T. Bö) 1:09:53,3 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Německo (Rees, Kühn, Peiffer, Doll) -13,5 (0+6), 3. Francie (Jacquelin, M. Fourcade, Fillon Maillet, Desthieux) -26,2 (0+9), 4. Rakousko -26,8 (0+11), 5. Rusko -1:04,8 (1+9), 6. Švédsko -1:20,8 (0+7), ...8. ČR (Moravec, Krčmář, Štvrtecký, Krupčík) -1:46,5 (0+8).