Davidová září! V kanadském mrazu byla druhá, vede v boji o malý glóbus | iSport.cz

Davidová byla nadšená z prvního čistého vytrvalostního závodu v kariéře, i když ho pořadatelé kvůli mrazu zkrátili z 15 na 12,5 kilometru. "Já jsem strašně ráda, ale teď jsem tak zmrzlá, že mi to moc nemyslí. Ještě se moc neraduju, protože jsem taková zamrzlá," svěřila se České televizi. Sérii svých úspěchů z posledních týdnů pořád brala s rezervou. "Jsem ráda, že jsem to dokázala přenést do dalších závodů, ale opravdu každý závod je jiný, takže uvidíme," doplnila.

Na střelnici v tomto závodě Davidová neměla žádné těsné rány. Asistent trenéra Jiří Holubec si všiml, jak ve srovnání s úvodem sezony své výkony stabilizovala. "Začala si věřit a opravdu v té střelbě udělala pokrok. Je tam znát ta její jistota i na tréninku," ocenil.

Z ostatních českých reprezentantek bodovala již jen Lucie Charvátová, která se dvěma chybami obsadila 33. místo. Olympijská medailistka ze sprintu Veronika Vítková sice minula jen jednou, ale měla druhý nejhorší běžecký čas ze všech závodnic. Více než sedmiminutové manko na trati ji srazilo na 72. místo. Rychle jí docházely síly. "Už ve druhém kole byly hlášky, že se trápí. Byli jsme rádi, že to vůbec dojela," uvedl asistent kouče Holubec.

Pět míst za Vítkovou skončila Eva Puskarčíková, která si závod pokazila sedmi střeleckými chybami.

Ženy - zkrácený vytrvalostní závod (12,5 km/za střeleckou chyu je penalizace 45 sekund):

1. Eckhoffová (Nor.) 36:32,9 (1), 2. Davidová (ČR) -9,8 (0), 3. Vittozziová (It.) -20,9 (0), 4. Hildebrandová (Něm.) -47,8 (0), 5. Tandrevoldová (Nor.) -1:05,8 (1), 6. Hinzová (Něm.) -1:18,5 (1), 7. Bescondová (Fr.) -1:21,6 (2), 8. Kuzminová (SR) -1:29,4 (3), 9. Dahlmeierová (Něm.) -1:30,5 (2), 10. Schwaigerová (Rak.) -1:37,6 (0), ...33. Charvátová -3:34,1 (2), 72. Vítková -6:51,0 (1), 77. Puskarčíková (všechny ČR) -7:47,3 (7).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 26 závodů): 1. Wiererová (It.) 651, 2. Vittozziová 646, 3. Kuzminová 540, 4. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 537, 5. P. Fialková (SR) 526, 6. Mäkäräinenová (Fin.) 443, ...23. Davidová 274, 42. Puskarčíková 101, 51. Vítková 69, 62. Charvátová 31, 84. Jislová (ČR) 10.

Krupčík vybojoval dvanácté místo

Suverén této sezony Nor Johannes Thingnes Bö s velkou převahou ovládl dnešní zkrácený vytrvalostní závod biatlonistů v kanadském Canmore. Při premiéře této disciplíny ve Světovém poháru díky čisté střelbě zvítězil s více než dvouminutovým před krajanem Vetlem Sjaastadem Christiansenem. Životním dvanáctým místem se blýskl Tomáš Krupčík, žádný jiný český reprezentant nebodoval.

Kvůli silným mrazům v Kanadě museli pořadatelé zkrátit vytrvalostní závod z dvaceti na patnáct kilometrů a vybrali okruh, který je o něco více krytý. Penalizace za netrefený terč byla jen 45 sekund místo minuty.

V době startu mužského závodu bylo v Canmore patnáct stupňů Celsia pod nulou. Už jako šestý vyrazil na trať lídr seriálu Bö a nepřipustil jakékoliv pochyby o tom, kdo bude dnes vítězem. Znovu rychle běžel, s výjimkou Christiansena na něj všichni ztratili více než minutu. Navíc byl jedním ze tří závodníků s čistou střelbou, takže si s obrovskou převahou připsal dvanácté individuální vítězství ze 16 závodů v této sezoně.

Premiéra zkráceného vytrvalostního závodu se vydařila Krupčíkovi, který chyboval jen jednou při úvodní položce. Pak už byl přesný a dvanáctým místem o šest pozic vylepšil své dosavadní životní maximum, kterého dosáhl nedávno při stíhačce v Anterselvě. "Musím ho pochválit. Opravdu pěkný závod," řekl na jeho adresu České televizi trenér mužů Zdeněk Vítek.

Další Češi už tak přesnou mušku neměli. Třemi chybami při druhé střelbě si závod pokazil Michal Krčmář. Celkem netrefil pět terčů, ztratil přes šest minut a skončil na 48. místě.

Michal Šlesingr nasbíral tři penalizace, ale při návratu po zranění zad mu to neběželo a byl na 64. místě. "Čekal jsem, jak to bude dneska vypadat, protože ve svěťáku po tom zranění ještě nestartoval, a myslím, že se pěkně vytrápil," komentoval jeho výkon Vítek.

Adam Václavík minul sedm terčů, přičemž čtyři z nich na poslední položce, a zařadil se do osmé desítky.

Muži - zkrácený vytrvalostní závod (15 km/za střeleckou chybu je penalizace 45 sekund):

1. J. T. Bö 35:27,9 (0 střeleckých chyb), 2. Christiansen (oba Nor.) -2:10,2 (2), 3. Loginov (Rus.) -2:41,0 (2), 4. Birkeland (Nor.) -2:51,3 (1), 5. Windisch (It.) -2:56,3 (2), 6. Eder (Rak.) -2:57,5 (2), 7. S. Fourcade (Fr.) -2:58,9 (1), 8. Lesser (Něm.) -3:01,7 (1), 9. Femling (Švéd.) -3:02,7 (0), 10. Gow (Kan.) -3:05,4 (1), ...12. Krupčík -3:07,5 (1), 49. Krčmář -6:10,1 (5), 64. Šlesingr -7:25,8 (3), 77. Václavík (všichni ČR) -8:16,5 (7).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 896, 2. Loginov 596, 3. M. Fourcade (Fr.) 554, 4. Eder 537, 5. Desthieux (Fr.) 534, 6. Peiffer (Něm.) 508, ...17. Krčmář 298, 21. Moravec (ČR) 247, 43. Krupčík 70.