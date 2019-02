Drsný biatlon: - 27 stupňů! Mráz i divočina, foukne se na teploměr? | iSport.cz

Už když sem přijeli před třemi lety, našli v hotelové brožuře humorné varování před místní faunou. „Pozor na medvědy. Všichni jsou nebezpeční. Nepřibližujte se k nim a ani je nekrmte. A pokud na ně narazíte, neutíkejte a nekřičte. Jen se vyhněte očnímu kontaktu a pomalu ustupujte,“ předčítali si ke svému pobavení.

Ať už se jedná o medvědy, jeleny, americké pumy nebo bizony, netřeba na tom ani letos nic měnit. Vítejte v Kanadě. Vítejte v oblasti, jež spadá pod ochranu UNESCO. Vítejte v Canmore, malebném místečku uprostřed kanadské divočiny, kam se čeští biatlonisté vydali na další díl Světového poháru po trase Praha – Amsterdam – Calgary.

„Je to nádherné místo, co se týká hor a přírody. Panuje zde pohoda, nikdo nikam nespěchá. Škoda, že je to tak daleko, bylo by to ideální místo na soustředění,“ zasnil se Michal Krčmář.

Jedno z hesel zdejšího podniku proto logicky zní: Close to Heaven, Down to Earth – blízko k nebi, ale stále dole na zemi. Nedaleko je věhlasný národní park Banff. Ve městě dřevěné obchůdky. A nad tím vším majestátní Skalisté hory. Biatlonový areál se nachází 1400 metrů nad mořem, pojme pět tisíc fanoušků… Nabízí ale ještě jedno úskalí: drsnou zimu a mráz.

Vždyť jen v úterý si Dorothea Wiererová dala na Facebook fotografii s prostou číslovkou -27°C! Zajímavou fotkou se zamrzlými řasami se na Instagramu zase pochlubily Lisa Hauserová a Julia Schwaigerová z Rakouska.

„Jedny předpovědi vypadají hrozivě, další zase, že by se mělo do závodů oteplit… uvidíme. Přibalil jsem si každopádně navíc pár triček, teplé rukavice a čepice,“ přiznal Adam Václavík. „Zima je u závodů jedna věc, ale pak jsou nejhorší zmrzlé prsty a ruce při střelbě. A jestli bude minus 15 až 20, tak nasadím podvlíkačky. Tam už se nehraje na hrdinství,“ doplnil.

Hranice pro pořádání závodů je jasně daná biatlonovou unií: minus 20°C. Ale ne vždy tohle pravidlo funguje i v praxi. „Myslím, že nehrozí, že by se nejelo. Přes den by teploty mohly na minus 15 vylézt, a i kdyby, tak se vždy nějak udělá, aby to pustili. Dýchnou na teploměr a je to,“ žertoval Tomáš Krupčík.

Krutě nízké teploty však také přinášejí vtipné historky. Když před dvěma lety panoval v Oberhofu mráz minus 12°C, musel si Krčmář půjčit na závody růžové silonky od Evy Puskarčíkové. „Teď už mám svoje. Sice černé, ale taky pořád dámské,“ smál se před odletem stříbrný olympijský medailista.

V roce 2016 v Presque Isle zase české biatlonistky nasadily do štafety černé tejpy na tváře a pod oči a vypadaly jako Zorro mstitelky. „I tady se dá tejpování znovu čekat. Lícní kosti, uši, vše, co by mohlo omrznout, musí být chráněné,“ přikývl asistent trenéra Holubec a Václavík uzavřel: „Já osobně si lepím prsty, i když je minus pět. Člověk jede, není mu zima, ale přijede na střelnici a zjistí, že prst je zmrzlý a na spoušti je to sakra znát. Tejpy jsou dobré, že si to polepíte pak i na obličej. Určitě se zde budou používat ve velkém.“

Takže vzhůru do kanadské divočiny. A pokud narazíte na medvědy, víte už z brožury, co dělat…