Gabriela Koukalová: od psychického vyčerpání za 17 měsíců po úplný konec kariéry | iSport.cz

Po téměř roce a půl bez biatlonu ohlásila Gabriela Koukalová definitivní konec kariéry • FOTO: Koláž iSport.cz Celé to období trvalo 17 měsíců, během něj si zažila něco, co nikdy ne. Zdravotní potíže nebo i psychické vyčerpání, které se však postupem času vytratilo a vracela se chuť ke sportu. Tady je vývoj událostí u biatlonistky Gabriely Koukalové od ledna 2018, kdy se rozhodla kvůli bolavým lýtkům vzdát olympijské hry a následně i přerušit kariéru. Dnes pak definitivně oznámila, že ve vrcholovém sportu už pokračovat nebude. Více čtěte ZDE>>>

14. ledna 2018 „Můj olympijský sen se rozplynul. Bohužel jsem nebyla kvůli své zdravotní situaci schopná se kvalitně připravit do takové míry, abych mohla naši zem reprezentovat. Nejsem těhotná. Už jsem slyšela hodně verzí a variant, ale jediný důvod je moje zdraví, a to je všechno.“ Smutná zpráva ukončila emociálně vypjaté období, kterým Koukalová prošla od svého zlatého závodu na MS 2017 a následným dlouhodobým potížím s lýtky, které jí nakonec nedovolily odcestovat na olympiádu do Pchjongčchangu.

7. dubna 2018 „Příští sezonu vynechávám. Necítím se na závodění fyzicky ani psychicky, nemám vnitřní touhu vyhrávat. Chci teďka chvíli dělati jiné věci. Neříkám, že končím celou kariéru, třeba mi závodění bude chybět, ale teď si nedokážu představit návrat.“ Krátký klid po olympijské zimě Koukalová rozčísla prohlášením, které její kariéru uvrhlo do limbu. Stalo se tak na začátku nového olympijského cyklu, v té chvíli bylo velmi nečitelné, jestli je naděje na případný návrat.

10. září 2018 „Biatlon jako sport mi bohužel zatím vůbec nechybí. Naopak si užívám tu jinakost mého života, která se teď odehrává. Od dvou let jsem byla ve sportovním zápřahu a přesytila jsem se. Nevím, jak se budu cítit za půl roku, ale už mám jiné myšlenky na budoucnost a jiné priority. Nechci ale říkat, že končím.“ Čas utíká, ale Koukalová svůj názor výrazně nemění. Je zjevné, že je ve své roli spokojená, ale stále si nechává prostor pro jinou variantu.

28. listopadu 2018 „Vím, že musím pozvolna, ale rozhodně si chci dát pár týdnů „do těla”. Hlava by chtěla, ale nohy možná nebudou fungovat. Tak uvidíme. Držte mi palce.“ Jasný obrat. Koukalová na Facebooku ukázala fotky ze svého kondičního tréninku. Ani slovo o přesycení sportem a jiných prioritách, naopak první náznak, že usiluje o comeback.

8. prosince 2018 Gabriela Koukalová v rozhovoru pro iSport TV. Co řekla o své biatlonové budoucnosti? „Poslední dva týdny se snažím zase intenzivně naskočit do tréninku, takže na sobě pracuju a dřu jako blázen. A chci vidět, jestli moje tělo… Kde má vlastně svoje limity. A jestli jsem na tom po zdravotní stránce lépe. Zatím mě to těší, protože mám pocit, že se velmi rychle zlepšuju a dává mi to hodně energie, síly a jsem moc ráda, že můžu zase zažívat svůj režim, který pro mě kdysi byl denním chlebem.“ V rozhovoru pro iSport TV Koukalová prozradila, že už je na dalším stupni. Už nejde jen o zkoušku, ale o tvrdou práci. Slova o tom, že ji trénink zase těší, mluví sama za sebe.

22. prosince 2018 „Vrátit se k biatlonu? Je fakt, že spousta lidí mi říká, že by to byl docela dobrej nápad, ale já osobně o tom nejsem přesvědčená. Ale říkám si, že člověk by nikdy neměl říkat nikdy. Teď do toho celkem šlapu. Dostat se zpátky není taková legrace, jak jsem si myslela.“ Když se řekne ´nikdy neříkej nikdy´, nikdy to není tak, že by to vůbec nic neznamenalo. Těsně před Vánoci se Koukalová objevila na vyhlášení Sportovce roku a potvrdila, že usiluje o comeback.

19. února 2019 „Jarda se rozhodl naskočit zpět podle svého aktuálního pocitu. A mé aktuální pocity? Ráda bych vše rozsekla do konce května.“ Uprostřed příspěvku na počest velkého Jaromíra Jágra se skrývá zrnko biatlonové reality. Mise návratu jede naplno. Na květen se pak má chystat tisková konference, po níž bude jasno.

5. dubna 2019 „Já už byla víceméně rozhodnutá, ale jak čím dál víc sportuju, rychle se zlepšuju a vidím své schopnosti, říkám si, jestli není škoda končit. Jsem ráda, že jsem si nechala prostor na rozmyšlenou. Je dobré mít na zásadní rozhodnutí čas, nejen ve sportu... Ptá se mě čím dál víc lidí, ale je to stále padesát na padesát.“ V rozhovoru pro Sport.cz pak své aktuální rozpoložení ještě upřesňuje. Bolavá lýtka Gabriely Koukalové už odezněla a chuť na biatlon se, zdá se, vrací.

17. dubna 2019 „Víceméně rozhodnutá jsem, ale nechci předjímat. Rozhodla jsem se říct to koncem května, a ještě tedy nemohu nic prozradit. Počkejte si prosím. Pro mě bylo klíčové hlavně to rozhodnutí, a pak se děj vůle boží. Věřím, že když někdo chce, že si pak to svoje místo najde. Když se budu opravdu chtít vrátit, tak to není určitě jen o mně, ale je to podmíněno celou řadou dalších okolností, které je potřeba doladit. Sednout si s lidmi, kteří by pak v tomto procesu hráli zásadní roli.“ Poslední slova na veřejnosti týkající se možného návratu pronesla sice více jak měsíc před zveřejněním konečného rozhodnutí, přesto i z nich zazníval mírný optimismus.