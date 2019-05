Koukalová jako marketingová hvězda! Expert odkrývá, proč je fenoménem | iSport.cz

ROZHODNUTÍ

Oznámení o jejím definitivním konci předcházela kampaň, která trvala několik měsíců. Na podzim Koukalová začala na sociálních sítích prezentovat doklady o tom, že se snaží znovu dostat do formy, a přes půl roku nechala fanoušky v napětí. Několikrát naznačila, že návrat není úplně pravděpodobný, až do úterního posledního slova ale nebylo veřejně jasné, jakým směrem se vydá. Podařilo se jí nastolit atmosféru očekávání. Podobně, jak to udělal třeba LeBron James v kampani The Decision (rozhodnutí), než oznámil svůj podpis s Miami. Koukalová pak svůj verdikt sdělila přímo na sociálních sítích.

„Řada sportovců dnes využívá sociální sítě jako vlastní komunikační nástroj. Jestli to odkoukala od LeBrona, to je jedno. Tohle je trend. Při představování nových kolekcí to tak dělá i Roger Federer nebo Ronaldo,“ vysvětluje Klečka.

TERMÍN

Zatímco minulý týden sportovní fanoušci řešili boj hokejových hrdinů na světovém šampionátu na Slovensku, případně mistrovské oslavy fotbalistů Slavie, začátkem tohoto týdne se cyklistické Giro teprve nadechovalo k rozhodujícím etapám a na Roland Garros se hrají jen první kola.

„Byla by hloupá, kdyby to dělala v pátek, kdy celý národ fandil Čechům v hokeji, celé noviny byly plné Vrány a Říhy a lidi se těšili na medaili,“ říká Klečka. „V tom vidím kalkul. Udělala to přesně v okamžiku, kdy se nic neřeší. Ona bude hlavní téma, ve všech médiích bude na prvním místě. Za mě dobré.“

Ve čtvrtek téma jejího odchodu znovu ožije při vyhlášení Biatlonisty roku.

TROJČLENKA JOHNA HOLMESE

Za marketingovým potenciálem Koukalové samozřejmě stojí především její sportovní úspěchy. V prosinci 2012 stála během jediného víkendu SP v Pokljuce třikrát na stupních vítězů a stala se okamžitou senzací. Její nástup padl přesně do nálady fanoušků před blížícím se MS v Novém Městě na Moravě. Tam získala medaili ve smíšené štafetě a už to jelo. Medaile na olympiádě v Soči, vítězné závody ve Světovém poháru, titul mistryně světa. Kromě toho ale fascinovala i svou nezařaditelnou osobností. A nebála se jít reklamě naproti. To vše přesně podle pouček legendárního sportovního marketéra Johna Holmese, který zastupoval anglické fotbalové hvězdy v čele s Davidem Beckhamem.

„John Holmes měl jednoduchou trojčlenku, jak sportovec musí vystupovat, aby se stal prodejným do komerčního světa,“ říká Klečka. „První podmínkou je být úspěšný ve sportu. Druhou je, že musí být dostatečně často vidět v médiích. A třetí faktor je umět se přizpůsobit potřebám mediálního a sponzorského trhu.“

BUDOUCNOST

Koukalová se už dávno rozletěla mimo bílou stopu, lákadlo nového života pro ni bylo ostatně zásadním důvodem pro konec s vrcholovým sportem. Napsala kontroverzní knihu, její tour po republice se úplně nepovedla, během jara pořádá workshopy pro mladé sportovce. Její budoucnost je každopádně otevřená a barvitá.

„Možná se vydá cestou, kdy bude součástí širší performance s dalšími lidmi. Umím si ji představit jako televizní komentátorku,“ míní Klečka. „Má informace, které žádný redaktor z televize nemá. Třeba Eurosport by pro ni byla vhodná platforma. Může dostat takovouhle nabídku a může z ní být mediální hvězda. Nebojí se říct věci na plnou hubu, umí to opepřit. Má předpoklady být zajímavá.“