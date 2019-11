Davidová o biatlonu, slzách, holčičím týmu, StarDance i svatebním boomu | iSport.cz

Když se jí zeptáte, co má ráda na zimě, upřímně reaguje: „A neměla by otázka být, co na ni ráda nemám?“ Markéta Davidová, 22letá biatlonistka, není ten typ, který frázovitě opakuje, že sport je pro ni všechno... Brání se označení česká biatlonová jednička, zato stihla během rozhovoru nenápadně požádat o pozvání do StarDance.

Opakuje, že chce žít normální život. Když s ní mluvíte, pochopíte. Biatlon dělá s láskou, naplno, ale dobře ví, že to není to, kvůli čemu by se Země otáčela...

„Jsou i důležitější věci,“ má jasno biatlonistka, která v Anterselvě, v místě konání světového šampionátu, vyhrála v lednu svůj první závod Světového poháru. Také o tom vypráví v obsáhlém rozhovoru, zmíní i pokračující studium na Západočeské zemědělské univerzitě. Začněme ale u koní. Její srdcové záležitosti.

Jak moc vám budou během zimy chybět koně?

„Hrozně moc!“

Budete je během sezony vůbec vídat?

„Snažím se za nimi chodit, kdykoliv jsem doma. I přes zimu, když se dostanu domů. Ale toho času moc není... Takže se po nich bude stýskat. Chybí mi koňská společnost.“

Moc lidí, málo koní?

„Ano, ano!“ (usměje se)

Blíží se zima. Co na ní máte ráda?

„A nechcete radši tu otázku otočit?“

Jako co nemáte ráda na zimě?

„Ano, to bych toho věděla víc.“ (usměje se)

Existuje vůbec něco opačného?

„Ale jo. Když je hezky, svítí sluníčko, je to fajn. Ale jinak se na zimu moc netěším. Naopak mi bude sházet léto. Koně, sluníčko, teplo, dlouhé dny.“

To jste ten sport nějak netrefila, koukám.

(směje se) „To je pravda. Zrovna nedávno během dne, když mi byla hrozná zima, jsem si říkala, že bych se měla odstěhovat někam k moři. Že tohle počasí není pro mě.“

Silnější než chlapi

Sama říkáte, že biatlon nebudete dělat navěky. Co si tedy pak vybrat nějaký letní sport?

„Vím, že pokud bych skončila s biatlonem, nevrhnula bych se do jiného sportu. Předpokládám, že by to nebyla o moc menší dřina než biatlon.“

Ester Ledecká kombinuje v zimě snowboard a lyže, do toho ještě v létě windsurfing a i v něm pošilhává po olympiádě... Nejste podobný typ?

„Vodní sporty určitě nedělám, vodu nemám ráda. Ani na jiné sporty nemám moc času, nebo si ho neumím udělat. Občas si jdeme zahrát beachvolejbal, ale to se nedá říct, že sportuju. To je spíš taková zábava.“

Znáte osobně Ester Ledeckou?

„Potkala jsem ji na olympiádě, ale jinak jsem ji neměla možnost více poznat. Znám ji vlastně jenom z televize.“

A jak na vás působí, jak dokáže špičkově kloubit dva zimní sporty?

„Přijde mi to úplně neuvěřitelný. Pamatuju si na ten okamžik během olympiády v Koreji, kdy získala zlato v super-G. Zrovna jsem vstala, holky mi to šly říct, že vyhrála. A já říkám: Jo, super! Ale vždyť s tím každý počítal, že vyhraje. Ale holky mě hned zarazily: Počkej, to není na snowboardu. To je na lyžích! (usměje se) Takže to absolutně nechápu, jak to dokázala. To je neuvěřitelné.“

Vy si to nedovedete představit, že byste provozovala dva sporty?

„Ne. Fakt ji obdivuju, že je schopná tomu věnovat tolik energie a času.“

Blíží se zima a k největším českým nadějím patří ženy. Ester Ledecká, Martina Sáblíková, Eva Samková, vy... Jaké to je, že takhle drtíte chlapy?

„Je fajn vidět, že i holky se dokážou prosadit v zimních sportech. Ale zase bych neřekla, že je to nějaký ukazatel