Sprint v Hochfilzenu vyhrál Johannes Bö, Čechům se nedaří | iSport.cz

Dva z pětice českých mužů, Michalu Šlesingrovi a Adamu Václavíkovi, se nepodařilo ani postoupit do stíhacího závodu. Ani těm ostatním se příliš nedařilo. Nejlépe závod rozjel dvacetiletý Štvrtecký, kterého ale o lepší výsledek připravily tři chyby vestoje. Na trati měl třináctý čas.

Díky tomu nechal o tři příčky za sebou zkušenějšího kolegu Ondřeje Moravce, který s jednou chybou obsadil 32. pozici. Bodoval ještě čtyřicátý Michal Krčmář kterého srazily dvě chyby vleže.

I druhý sprint v sezoně vyhrál loňský král Světového poháru Johannes Thingnes Bö. Norský biatlonista navzdory jedné chybě vestoje uhájil první pozici o 7,8 sekundy před Francouzem Simonem Desthieuxem, který rovněž musel na jedno trestné kolo. Bö se díky tomu dostal do čela průběžného hodnocení SP. Ze žlutého trikotu svlékl Francouze Martina Fourcadea, který dnes skončil desátý.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - sprinty:

Muži (10 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 25:07,8 min. (1 trest. okruh), 2. Desthieux (Fr.) -7,8 (1), 3. Loginov -14,6 (0), 4. Jelisejev (oba Rus.) -20,6 (0), 5. Hofer (It.) -20,8 (1), 6. T. Bö (Nor.) -23,4 (2), 7. Windisch (It.) -31,7 (1), 8. Leitner (Rak.) -35,1 (0), 9. Pidručnyj (Ukr.) -37,6 (1), 10. M. Fourcade (Fr.) -38,8 (2), ...29. Štvrtecký -1:16,6 (3), 32. Moravec -1:24,8 (1), 40. Krčmář -1:38,9 (2), 69. Šlesingr -2:16,8 (2), 94. Václavík (všichni ČR) -3:13,3 (5).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 151, 2. Desthieux 135, 3. M. Fourcade 131, 4. T. Bö 130, 5. Jelisejev 125, 6. Loginov 123, ...23. Krčmář 38, 27. Moravec 33, 40. Štvrtecký 23, 48. Václavík 15, 61. Šlesingr 6.