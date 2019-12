Puskarčíková: Šance na medaili byla. Mrzely ji chyby, zvedala se předčasně | iSport.cz

PŘÍMO Z HOCHFILZENU | Od Markéty Davidové přebírala štafetu v posledním úseku na osmém místě, při chybách svých soupeřek však mohla Eva Kristejn Puskarčíková ještě zabojovat o stupně vítězů. Jenže ani ona nebyla bezchybná, a tak nakonec dovezla český tým na 6. místě. „Na trati to bylo dobré, ale mrzí mě ta ležka. Nedat jednu ránu a dobíjet třikrát, to je zbytečné zdržení. V cíli mě pak těch 10 sekund mrzelo,“ přiznala biatlonistka.

Takže věříte, že se dalo závodit i o stupně vítězů?

„Skoro jo. Měly jsme fantastické lyže a sešel se i běh všech holek, takže... šance tam byla.“

Tušíte, kam ty tři rány letěly?

„Ne, zatím ne. S trenéry jsem ještě nemluvila.“

Při jedné z těch neúspěšných ran jste se i předčasně zvedala...

„Jo, myslela jsem, že to spadne, ale nespadlo. Musela být těsná. Jenže jsem se pak musela zase vracet do polohy a dobíjet.“

Takže co říct k šestému místu?

„Jsou to dobré body do národů. Šesté místo je fajn. Od Östersundu jsme se zlepšily o dvě místa, takže kéž by to šlo třeba takhle do MS dál.“

Rovněž jste za sebou nechaly i Němky, Francouzky nebo Švédky.

„To jsou dobré skalpy. Němky měly trochu smůlu, daly tam tři trestná kola a trochu nám tím hodily rukavici. Já byla ráda, že jsem to v závěru ubojovala s tou Francouzkou. Vyjely po střelbě a ona přede mnou vylítla jak zajíc z brázdy a předjela mě. Pak jsem si ale říkala: Ty jo, vždyť mě brzdí, a šla jsem zase před ní.“

Vůbec se zdá, že je váš letošní tým poměrně vyrovnaný.

„Ano, zdá se, že tento rok jezdíme hodně vyrovnaně. Docela se tam všechny střídáme, a když se každá z nás trefí, má šanci na slušný výsledek. Není to jen o té jedné závodnici. Když se vše sejde, mohlo by to příště vyjít.“

Je to i tím, že je celkově vyrovnané světové pole? Že není moc sokyň odskočených jako dřív?

„Jo, teď se může opravdu stát cokoliv. Už jen v individuálních závodech se tam hodně lidí střídá na bedně a ve štafetách byly zase třeba dvakrát na pódiu Švýcarky. To taky nikdo nečekal.“

Dá se ve vašem případě stavět i na týmové chemii, kterou si třeba pochvalovala Lucie Charvátová?

„Asi to tak bude. I teď šly holky do cíle fandit na to šesté místo jako o život. Viděla jsem je už od začátku cílové rovinky.“

V týmu jste vlastně už jen vy zůstala, jako pamětnice malého křišťálového globu ze sezony 2015.

„Jak to teď říkáte, tak jsem si to také uvědomila. Jen čtyři roky a co všechno se změnilo. Uvidíme, třeba se nám to s holkami podaří vyhoupnout taky ještě výš.“