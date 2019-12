Davidová ve stíhačce zkazila střelbu a propadla se, Krčmář si polepšil | iSport.cz

Útok Davidové na třetí medaili z letošního SP zmařila hned první položka, při které třikrát minula a klesla na 18. pozici. Navzdory příznivým podmínkám, v nichž závodnice příliš nechybovaly, pak netrefila ještě další tři terče a musela se spokojit s umístěním v závěru třetí desítky. „Vůbec nevím, co se stalo na té první ležce. Nějak se to nepovedlo a pak už se to se mnou vezlo. Z mého pohledu to dneska stíhačka vůbec nebyla, spíš mě všechny předjížděly,“ řekla Davidová České televizi.

Ještě hůř si na střelnici počínala Charvátová, která udělala devět chyb a klesla z 21. místa na 55. pozici. Byla předposlední z biatlonistek, které závod dokončily. Těsně za bodovanou čtyřicítkou skončila se třemi chybami Jislová.

První položka se nepovedla ani Krčmářovi, který po dvou chybách vleže klesl na 34. místo. Po jednom trestném kole přidal na dalších dvou položkách a pohyboval se kolem 30. místa. Závěrečnou stojku ale vynuloval, ze střelnice vybíhal jako šestnáctý a v posledním kole ještě vyhrál souboj o 14. místo.

„Když jsem se kouknul, že jedu s trojicí Desthieux, Windisch, Eberhard, tak mi trošku zatrnulo. Ale zmáčknul jsem se a jsem rád, že jsem kluky porazil,“ řekl České televizi osmadvacetiletý český reprezentant po nejlepším výsledku v sezoně.

Na 16. místo ze sprintu nenavázal Jakub Štvrtecký, kterého šest trestných kol srazilo na 42. pozici. Těsně před ním doběhl rovněž mimo bodované příčky Adam Václavík, který minul čtyřikrát.

Favorizovaný Johannes Bö vleže jednou minul, ale ztrátu rychle dohnal a na poslední střelbu přijel společně s Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem. Oba zastříleli čistě, ale Nor odjel ze střelnice o necelé tři sekundy dříve a už k sobě soupeře nepustil. Nakonec vyhrál o 22 sekund.

Předvánoční zastávka Světového poháru ve Francii vyvrcholí nedělními závody s hromadným startem. Určitě se představí Krčmář, Davidová a také Eva Kristejn Puskarčíková. Třetí jmenovaná sice po nezdaru ve sprintu nepostoupila do dnešní stíhačky, ale klesla jen na 25. příčku v celkovém hodnocení SP, což jí k účasti v hromadném závodě stačí.

SP v biatlonu v Le Grand-Bornand (Francie):

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. J.T. Bö (Nor.) 30:07,8 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -22,0 (0), 3. Christiansen -1:00,0 (1), 4. T. Bö (oba Nor.) -1:01,7 (2), 5. Doll (Něm.) -1:23,8 (3), 6. Jacquelin -1:32,3 (2), 7. M. Fourcade (oba Fr.) -1:32,5 (2), 8. Bjöntegaard (Nor.) -1:42,0 (5), 9. Peiffer -1:51,6 (1), 10. Schempp (oba Něm.) -1:58,3 (0), ...14. Krčmář -2:31,9 (4), 41. Václavík -4:09,5 (4), 42. Štvrtecký (všichni ČR) -4:10,3 (6).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 314, 2. T. Bö 265, 3. Fillon Maillet 238, 4. Desthieux (Fr.) 235, 5. Loginov (Rus.) 235, 6. M. Fourcade 227, ...20. Krčmář 101, 35. Štvrtecký 48, 42. Moravec (ČR) 33, 52. Václavík 19, 67. Šlesingr (ČR) 6.

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Eckhoffová 29:41,6 (2), 2. Tandrevoldová (obě Nor.) -38,1 (2), 3. Häckiová (Švýc.) -46,0 (2), 4. Wiererová (It.) -58,5 (1), 5. Braisazová (Fr.) -1:02,8 (4), 6. Herrmannová -1:10,8 (4), 7. Preussová (obě Něm.) -1:16,4 (1), 8. Krjuková (Běl.) -1:28,0 (1), 9. Simonová (Fr.) -1:39,1 (4), 10. P. Fialková (SR) -1:45,8 (2), ...28. Davidová -2:52,6 (6), 41. Jislová 3:45,3 (3), 55. Charvátová (všechny ČR) -5:37,6 (9).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 24 závodů): 1. Tandrevoldová 253, 2. Wiererová 250, 3. Eckhoffová 227, 4. Braisazová 213, 5. Simonová 189, 6. Häckiová 183, ...9. Davidová 162, 25. Kristejn Puskarčíková 83, 27. Charvátová 80, 42. Jislová 40.