Davidová vedla v posledním závodu SP, pak chybovala a skončila osmá | iSport.cz

Fourcade odstartoval z druhého místa po sprintu, ale po druhé střelecké položce ztrátu na Böa smazal a posunul se do čela. Vedení pětinásobný olympijský vítěz a třináctinásobný mistr světa udržel, připsal si 83. pohárové vítězství, ale ani to mu k sesazení norského soupeře z první příčky Světového poháru nestačilo.

Šestadvacetiletý Bö totiž do cíle doběhl jako čtvrtý za francouzskou trojicí Fourcade, Quentin Fillon-Mallet, Émilien Jacquelin a těsný náskok si pohlídal. Za Fourcadem zaostal o osm sekund a v konečném pořadí seriálu ho porazil o pouhé dva body. Jednatřicetiletý Francouz nerozšířil rekordní sbírku triumfů v seriálu, jemuž vládl v letech 2011 až 2018.

V posledním závodu sezony zkrácené kvůli pandemii koronaviru byl nejlepším z českých reprezentantů na 29. místě Ondřej Moravec. Hned za ním skončil Adam Václavík a Michal Krčmář obsadil 36. příčku. Celkově skončil z Čechů nejvýše Krčmář, a to stejně jako loni jednadvacátý.

Fourcade, otec dvou malých dcer, odešel do biatlonového důchodu i s 26 malými glóby. V této sezoně, jež přišla o finálový podnik v Oslu, vyhrál hodnocení sprintu a vytrvalostních závodů. Dnes se rozloučil zlatem právě v Kontiolahti, kde před deseti lety vyhrál první individuální závod ve Světovém poháru.

"Je vážně krásné zakončit to takhle. Všechny ty úspěchy výrazně překonaly moje nejkrásnější sny," řekl nejlepší biatlonista posledních let. Celý francouzský tým se pak výstižně oblékl do žlutých triček s nápisem: 'Žlutý dres navždy'.

Poklonu složil Fourcadeovi i norský rival Bö. "Všechny nás vedl k tomu, abychom se stali ještě lepšími biatlonisty. Musel jsem se kvůli němu pořád zlepšovat. Bude nám chybět," řekl.

Závěrečné závody SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km):

1. M. Fourcade 31:25,4 (3), 2. Fillon Maillet -2,9 (2), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -4,5 (4), 4. J.T. Bö (Nor.) -8,3 (4), 5. Peiffer (Něm.) -14,1 (2), 6. Bjöntegard (Nor.) -15,6 (0), 7. Loginov (Rus.) -24,0 (2), 8. Ponsiluoma (Švéd.) -29,8 (2), 9. Christiansen (Nor.) -36,5 (3), 10. Hofer (It.) -42,0 (3), ...29. Moravec -2:33,2 (2), 30. Václavík -2:51,7 (4), 36. Krčmář (všichni ČR) -3:22,8 (6).

Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. J.T. Bö 913, 2. M. Fourcade 911, 3. Fillon Maillet 843, 4. T. Bö 740, 5. Jacquelin 726, 6. Desthieux (Fr.) 672, ...21. Krčmář 308, 26. Moravec 258, 54. Štvrtecký 68, 70. Václavík 30, 84. Šlesingr 12, 87. Krupčík (všichni ČR) 7.

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 5 závodech): 1. Jacquelin 232, 2. M. Fourcade 230, 3. Fillon Maillet 230, 4. J.T. Bö 217, 5. Loginov 197, 6. T. Bö 178, ...21. Krčmář 78, 29. Moravec 54, 60. Václavík 11.

15:45 ženy (10 km).