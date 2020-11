Česká jednička? Mimo mísu, říká Davidová. Veterinářkou až po kariéře

Zákaz vstupu! Také biatlonisté jsou uzavření v bublině, proto rozhovor probíhá po telefonu. Populární Makula zrovna byla na soustředění ve Švédsku. Ve finském Kontiolahti se od soboty rozbíhá Světový pohár. I když - plánujte něco v dnešní době...

Nejste už na slovo covid alergická?

„Je pravda, že poslední dobou jsme nic jiného neřešili, ale to je asi všude po světě. Musíme si zvyknout.“

Jaký máte režim?

„Nemáme žádná hromadná opatření. Každopádně maximálně dodržujeme hygienická pravidla. Jsme trošku v izolaci, nikam radši nechodíme. Snažila jsem se nakupovat i jídlo online, abych nemusela do obchodu. Ale záleží na každém a jeho svědomí, jak to dodržuje.“

Dá se říct, že jste teď uzavření v bublině, že?

„Asi jo. Když jsme odjížděli, šli jsme na testy, teď jsme tady uzavřená skupina. Na večeře chodíme v menších skupinkách, abychom se nepotkávali. Ale na tréninku fungujeme normálně.“

Kolik máte za sebou testů?

„Jestli se nepletu, tak šest nebo sedm.“

S rodinou jste se radši na podzim nevídala?

„Moc jsem doma nebyla. A když jo, tak vnitřní návštěvy jsme úplně vynechali, maximálně jsme se viděli s někým na procházce nebo s rouškou venku. Hromadné obědy nebo večeře jsme radši nepodnikali.“

Jste hodně přemýšlivý typ, jak na celou situaci vlastně koukáte?

„Je to mazec, že si člověk ani neuvědomuje, co všechno jsme brali jako samozřejmé. Když nám to vezmou, je to zvláštní. Být doma, držet si odstupy... Ale jsme v tom všichni společně, celý svět. Takže to nějak musíme zvládnout.“

Čím jste si krátila doma čas?

„Nejvíc mě zaměstnává online studium, které teď paradoxně stíhám mnohem víc než normálně. Vlastně zatím nebylo moc přednášek, které bych vynechala, to zabere dost času. Ale samozřejmě nějaký Netflix jsem taky zvládla.“

Co si pouštíte?

„Různě, záleží, co mě zaujme. Někdy film, jindy seriál. Ale do nich se moc nepouštím nebo se snažím vybírat si ty, které mají málo sérií a dílů. Musí to být krátký. Protože jinak jsem schopná u toho strávit hrozně moc času. Musím se tedy omezit hned na začátku, protože vím, že pak se mi špatně přestává.“

Lepší než škola, ne?

„To jo, ale když už jsem se do toho pustila, musím se učit.“

Už jste se vrhla na vysněný obor veterinárního lékařství?

„Ne, ne, jsem pořád na inženýrovi na zemědělce. Dělala jsem na veterinu přijímačky, dostala jsem se tam. Ale teď mám přerušeno, protože jsme se shodli, že s biatlonem by to nešlo dohromady. Vyšli mi vstříc s tím, že jsem tam zapsaná, ale momentálně nestuduju.“

Takže si z dlouhé chvíle mezitím střihnete Českou zemědělskou univerzitu.

„Abych se nekopala do zadku, tak jo.“ (úsměv)

Loni jste říkala, že studujete dva obory. To stále platí?

„Ano. Nebyla jsem schopná se rozhodnout,