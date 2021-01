Rychlá Davidová se dvěma chybami dojela ve sprintu v Oberhofu desátá

Do Oberhofu dorazí Ondřej Moravec až na smíšenou štafetu • Petr Slavík (Český biatlon)

Eckhoffová jeden terč minula, ale běžela nejrychleji a vyhrála o necelých deset vteřin před Italkou Dorotheou Wiererovou. Potřetí v řadě skončila na bronzové pozici Rakušanka Lisa Theresa Hauserová. V čele seriálu se před Eckhoffovou stále drží její krajanka Marte Olsbuová Röiselandová, která byla dnes osmá.

Davidová startovala jako poslední z elitních závodnic a po střelbě vleže jela jedno trestné kolo. I vestoje jednou minula a do posledního okruhu vyjížděla třináctá. Díky čtvrtému běžeckému času v závodu byla v cíli o tři místa lepší.

„Do desítky je všechno úspěch,“ hodnotila Davidová, která je v průběžném pořadí SP devátá a jako jediná z Češek poběží nedělní závod s hromadným startem, v České televizi. Litovala prvního nepřesného výstřelu vstoje. „Nebyl ani v platu, protože jsem se ještě připravovala, přemáčkla jsem a rána vyšla,“ popsala situaci.

Lucie Charvátová jela dvě trestná kola a obsadila 29. místo. Přesně střílející Eva Puskarčíková ztrácela na trati, do bodované čtyřicítky se nevešla a obsadila 45. místo. Jessica Jislová skončila 49. a Tereza Vinklárková byla devadesátá.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 22:33,8 (1 trest. okruh), 2. Wiererová (It.) -9,3 (0), 3. Hauserová (Rak.) -12,6 (0), 4. Braisazová-Bouchetová -19,4 (0), 5. Chevalierová-Bouchetová (obě Fr.) -23,5 (1), 6. Preussová (Něm.) -33,5 (1), 7. H. Öbergová (Švéd.) -38,2 (1), 8. Röiselandová (Nor.) -40,4 (2), 9. Schwaigerová (Rak.) -41,0 (0), 10. Davidová -41,8 (2), ...29. Charvátová -1:28,6 (2), 45. Puskarčíková -1:53,2 (0), 49. Jislová -1:56,8 (2), 90. Vinklárková (všechny ČR) -4:08,8 (4).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů): 1. Röiselandová 543 b., 2. Eckhoffová 526, 3. H. Öbergová 502, 4. E. Öbergová (Švéd.) 409, 5. Wiererová 404, 6. Preussová 385, ...9. Davidová 333, 54. Puskarčíková 40, 56. Charvátová 37, 64. Jislová 20.