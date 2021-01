Krčmář o stříbrném finiši: V tu chvíli jsem na víc neměl. Doma si odpočine

Zleva: stříbrný Michal Krčmář, vítěz Arťom Pryma a třetí Gutuböe Bogetveit po stíhačce na ME v biatlonu • IBU

Parádní návrat. Na začátku ledna ho zastavil pozitivní test na koronavirus, přišel o čich a chuť, dva týdny se léčil, teď však český biatlonista Michal Krčmář zrežíroval velký comeback. V sobotním stíhacím závodě ME v Dušníkách vybojoval po jedné střelecké chybě stříbrnou medaili a necelé dva týdny před startem MS ukázal návrat formy. „Pomohlo mi to,“ vyznal se třicetiletý reprezentant.

S trochou nadsázky (a vlastně i bez ní) je to první česká biatlonová medaile v této sezoně. Ano, z mistrovství Evropy, a ne Světového poháru. Ano ve slabší konkurenci. Ale borec, co ji získal, zase jednou ukázal mentalitu profíka a vůli bojovníka.

„Bylo to lepší, než jsem čekal. To nejdůležitější je, že tělo funguje, ale medaile je také fajn,“ slavil v sobotu na Twitteru Michal Krčmář, když skončil druhý ve stíhacím závodě ME v Dušníkách.

Původně se do Polska jel rozjezdit před únorovým mistrovstvím světa. Na začátku roku prodělal koronavirus a chtěl zjistit, jak se s ním tělo popasovalo. „Když uvidím, že to není ok, nezničím se,“ ujišťoval ještě před pár dny a závody si prosadil i u zprvu opatrného trenéra Ondřeje Rybáře.

Jenže již osmým místem v pátečním sprintu ukázal, že jeho organizmus šlape. A v sobotu to podtrhl. První tři položky vybílil bez jediné chyby, posunul se nejprve na páté, pak na druhé a nakonec i na první místo, přičemž se ve vedení držel i po poslední stojce, po níž musel na jedno trestné kolo. Následný útok Ukrajince Arťema Prymy sice už nezachytil, přesto bylo stříbro skvělým úspěchem.

„V danou chvíli jsem na víc neměl. Arťom mi jednoduše ujel na výkonnost,“ uznal pro web českého biatlonu Krčmář, který se naopak po koronaviru vrátil do tréninku teprve před čtrnácti dny.

Až ale za dalších 10 dní začne v Pokljuce mistrovství světa, už by měl být opět tou hlavní oporou.

„Myslím, že nejdůležitějším zjištěním je skutečnost, že Michal snad bude v pořádku do další části sezony. Jeho výkony byly po oba dny velice kvalitní a medaile je jemu i celému týmu krásnou odměnou. Navíc tak vyslal zprávu ostatním našim marodům, že i oni se mohou po nemoci vrátit v dobré kondici,“ chválil ho rovněž kouč Michael Málek.

S čímž souhlasil i samotný český reprezentant. „Po bitvě je každý generál, ale jsem opravdu rád, že jsme s Ondrou Rybářem k tomuto kroku přistoupili. Mám v sobě dva kvalitní závody, jež ukázaly, že tělo je na tom po nemoci dobře a pomohly tak i mé mysli. Vím, jak si stojím,“ přiznal Krčmář.

A byť jsou v neděli na programu ME ještě závody smíšených štafet, jeho mise v polských Dušníkách skončila. Teď už ho čekají jen další necelé dva týdny tréninku... a pak Pokljuka – místo, kde se paradoxně zřejmě na přelomu roku v rámci přípravy nakazil, ale rovněž místo, kde bude moci na mistrovství světa obhajovat loňský bronz z mix štafet a ještě víc.

„Ondra Rybář mi sám navrhl, abych za týmem, který odjíždí do Pokljuky už v pondělí 1. února, přicestoval o jeden dva dny později. A to mi vyhovuje. Protože si doma odpočinu, vyperu, zabalím, dám si pár regeneračních tréninků a pojedu do Slovinska v klidu a pohodě,“ dodal Krčmář.