Hochfilzen vyšperkovala Davidová rozšířeným pódiem: Bojovala jsem

Po prvních dvou dílech Světového poháru ve švédském Östersundu si česká hvězda Markéta Davidová posteskla, že v běhu to nebylo úplně ono a že doufá, že se bude zlepšovat. Od biatlonistky, jejíž nejsilnější stránkou je právě rychlý běh na lyžích, to úplně slyšet nechcete.

Ale s každým závodem v rakouském Hochfilzenu, kam se seriál ze severu přesunul, bylo na výrazu její tváře poznat, že to jde správným směrem. Při dotazech na běh se vždy lehce pousmála a odpovídala, že se na trati cítila lépe. Právě i díky dobrému běhu se ve stíhacím závodu posunula z dvacáté příčky ze sprintu na šestou, tedy na rozšířené pódium, které se v biatlonu velmi cení.

„Jsem spokojená. A ani tak nejde o výsledek, jako o to, že jsem se na trati zase cítila líp a že jsem tam dokázala bojovat a jet. Za to jsem opravdu ráda,“ pravila Davidová.

Nešlo ale vůbec o ojedinělý pocit v rakouském středisku. „Už v sobotu ve štafetě jsem se cítila fajn. Ale nesmím to zakřiknout. Byla bych ráda, kdyby se to takhle drželo,“ nezapřela svou velmi opatrnou a spíš pesimistickou povahu jednička českého týmu.

Po běžecké stránce jí to v Hochfilzenu opravdu šlo. Nejvíc letěla ve třetím okruhu, kdy jí patřil šestý nejrychlejší běžecký čas z celého startovního pole. Celkově pak byla devátou nejrychlejší běžkyní, když na první Justine Braisazovou-Bouchetovou ztratila 33,4 sekundy. V závěru dokonce sjížděla i Švédku Hannu Öbergovou, která v minulých sezonách také patřila k rychlíkům.

„Ale ona chudák měla asi pět trestných kol. Spíš jsem byla ráda, že mě nedojely zezadu. Cítila jsem je za sebou a snažila se využít Hannu, protože jsem ji viděla,“ popsala Davidová situaci na trati v závěru stíhačky.

V běžecké části byl důležitý ještě jeden faktor, na který český tým narážel v minulé sezoně. „Teď jsme měly i super lyže. S takovými se závodí mnohem líp,“ vysekla čtyřiadvacetiletá biatlonistka pochvalu servisnímu týmu. „Ano, je to bezva, když jsou dobré lyže, které sportovce podrží, a můžete to pak vidět v závěru, kdy bojují o každou sekundu. Je to opravdu hezké pozorovat,“ přidal se i norský trenér českého týmu.

Konkrétní přínosy pak přidala Jessica Jislová, která se posunula ze 40. místa na 29. „Na trati se mi to hodně líbilo, lyže jsme měly fakt super, to strašně pomáhá. Věděla jsem, že ostatním z kopce budu stačit a že si i víc odpočinu, než ony. To na téhle trati, kde až tak moc možnost odpočívat není, protože i sjezdy jsou rychlé a krátké, strašně pomáhá.“

Ve střelbě zaznamenaly Jislová i Davidová dvě chyby, tedy dvě trestná kola. V případě české jedničky to bylo hned při úvodní položce vleže, druhá pak při střelbě číslo čtyři.

„Sice to není úplně ideální, ale na druhou stranu to byla v tomto závodě jedna z lepších střeleb, střílelo se docela špatně. Asi i proto se mi podařilo posunout takhle dopředu,“ přiznala biatlonistka, které se čistě podařil odstřílet zatím jen úvodní vytrvalostní závod, který vyhrála.

Když musela hned po první položce na trestné kolo, nijak nepanikařila. „Věděla jsem, že závod je dlouhý a nepropadla jsem se tolik, tak jsem si říkala, že se asi střílí špatně,“ komentovala Davidová. Navíc díky rychlému běhu se postupně posouvala výš, a tak ji nijak nepoznamenalo ani trestné kolo v závěru.

Právě chyby na střelnici jsou důvodem, proč si kouč Gjelland moc dobře uvědomuje, že se nesmí nechat lepšími výkony uchlácholit. „Jsem spokojený, nicméně jsou tam věci, na kterých budeme muset zapracovat do dalších startů. Ale jinak to byl opravdu hezký biatlonový závod,“ pochvaloval si mezi novináři.

„Ale pořád si myslím, že je důležité zůstat v klidu. Máme za sebou tři týdny, tři závodní bloky, pořád je to začátek a může se mnohé změnit. Řekl jsem holkám, že je potřeba pokračovat v práci, makat na trénincích, na závodech a potom si vezmeme trochu volna,“ připomněl norský trenér vánoční pauzu.

SP v číslech Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:14:34,8 (0 tr. okruhů + 5 dobíjení), 2. Francie (Claude, Desthieux, Jacquelin, Fillon Maillet) -21,2 (0+8), 3. Rusko (Tomšin, Serochvostov, Loginov, Latypov) -47,3 (1+9), 4. Německo -1:00,0 (0+10), 5. Švédsko -1:30,2 (0+7), 6. Bělorusko -2:09,5 (1+5), ...9. ČESKO (Václavík, Štvrtecký, Karlík, Krčmář) -2:37,7 (1+12). Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Röiselandová (Nor.) 30:04,1 (1 tr. okruh), 2. Solová (Běl.) -4,1 (3), 3. E. Öbergová (Švéd.) -23,3 (1), 4. Alimbekavová (Běl.) -48,1 (1), 5. H. Öbergová (Švéd.) -1:11,7 (5), 6. DAVIDOVÁ -1:15,6 (2), 7. Herrmannová -1:20,4 (3), 8. Hinzová (obě Něm.) -1:24,6 (2), 9. Kazakevičová (Rus.) -1:25,2 (2), 10. Nilssonová (Švéd.) -1:27,2 (4), ...29. JISLOVÁ -2:20,1 (2), 44. CHARVÁTOVÁ -3:27,3 (6), 54. PUSKARČÍKOVÁ -4:42,1 (4), 56. VINKLÁRKOVÁ -5:31,0 (4). Pořadí SP (po 6 z 22 závodů): 1. Röiselandová 276, 2. Solová 238, 3. Alimbekavová 237, 4. E. Öbergová 219, 5. Hauserová (Rak.) 210, 6. H. Öbergová 208, ...8. DAVIDOVÁ 193, 34. JISLOVÁ 62, 41. PUSKARČÍKOVÁ 30, 62. CHARVÁTOVÁ 17, 63. VINKLÁRKOVÁ 12.