Patálie na střelnici. Davidová děkovala, je jasný pátý muž pro Peking

Pozvednout pošramocené sebevědomí a také rozhodnout o posledním olympijském účastníkovi. Takový cíl měly splnit stíhačky v Ruhpoldingu a sobotní sprint mužů v Osrblie. Až na drobné výjimky se to povedlo. Markéta Davidová si polepšila o 12 míst. Adamu Václavíkovi se po zkratu ve štafetě vedlo mnohem lépe. A to i při kuriózní situaci na střelnici. A pátý muž do Pekingu? Díky výkonům v IBU Cupu se jím stal Milan Žemlička.

Pouze jedna chyba v čtyřech střeleckých položkách, skvěle připravené lyže a i díky nim pátý nejlepší běžecký čas závodu. Celkově po 27. místě ve sprintu 12. příčka (i díky neúčasti tří závodnic) ve stíhacím závodu pro Markétu Davidovou. Česká jednička tak může z neoblíbeného Ruhpoldingu odjíždět alespoň trochu spokojená.

„Jsem ráda, že jedu pryč. Nemám to tady ráda a těším se na změnu prostředí,“ prohlásila Davidová před cestou do italské Anterselvy, kde jí to naopak svědčí hodně.

Spokojená ale z větší části byla i po stíhačce, a to ze dvou důvodů. „Zase se mi povedlo být v mé bublině a střílet a dělat to, co umím na tréninku. Poslední rána mě mrzí, ale prostě přišla,“ hodnotila v rozhovoru pro Českou televizi.

Druhý důvod k radosti? Skvěle připravené lyže. „Fakt děkuju servisu, bylo to super a kéž by to tak bylo každý závod.“

Optimističtější mohl být i Adam Václavík. Tomu se opravdu hodně nepovedla sobotní štafeta, ve které šel na svém prvním úseku na tři trestná kola. Ve stíhacím závodu to ale hodil za hlavu a hned to bylo lepší. 0+1+2+1. Takový byl jeho střelecký zápis.

A to při první střelbě musel řešit ne příliš obvyklou patálii, stejně jako hned několik dalších závodníků se startovním číslem vyšším než 30. Na střelnici je vždy 30 stavů, jenže oni na ni přijeli tak rychle, že mnozí biatlonisté před nimi ještě neměli odstříleno.

„Když jsem přijížděl, tak ještě na třetím stavu ležel Bělorus. Tak jsem si říkal: Ty jo, co vlastně teď dělat? Úplně jsem si nebyl jistej, jestli čekat. Ale naštěstí to stihl odstřílet. Bylo to zajímavé, možná se pořadatelé i rozhodčí u první položky trošku zapotili,“ usmál se Václavík, který byl na 24. příčce nejlepší Čechem.

O to být nejlepším českým mužem šlo o víkendu i závodníkům na nižším IBU Cupu. Mezi nimi se totiž trenéři rozhodovali, koho nominují jako pátého do olympijské sestavy. „Jednoznačně si to vyjel Milan Žemlička,“ rozsekl toto tajemství kouč mužů Ondřej Rybář. A dodal i vysvětlení: „ V obou závodech střílel výborně, v dlouhém dal za jedna, ve sprintu 0+0 i když tam bylo docela větrno. Takže jednoznačně měl nejvíc bodů. A i když jsme porovnávali závody, kde se potkávali s Víťou Hornigem, nebo předtím na IBU Cupech s Tomášem Krupčíkem, Tomášem Mikyskou, i Jonášem Marečkem, vyšel Milan vítězně.“

Tento týden čeká biatlonisty ještě Světový pohár v Anterselvě a pak už 27. ledna odlet do Pekingu. „Doufám, že tam dokážeme zvednout hlavu a že budeme reprezentovat hrdě,“ věří Rybář.