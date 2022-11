Krčmář před sezonou: Nedávám na pocity. Chci se biatlonem dál bavit

Ve finském Kontiolahti se vše odšpuntuje 29. listopadu, kdy muže čeká individuální závod na 20 kilometrů. Češi do něj vstoupí s novým servisním týmem i trenérským štábem, ke kterému se připojil olympijský vítěz ve sportovní střelbě Matthew Emmons. Želízkem v ohni českých barev zůstává medailista z MS i ZOH Michal Krčmář.

Kolik bylo v létě piv?

„Musím se zamyslet, ale představte si, skoro žádné. Vynahradil jsem si to na jaře, kdy jsem oslavoval narození syna, takže to stačilo.“ (Smích)

Na konci listopadu začíná nová biatlonová sezona ve Finsku. Jak jste spokojen s přípravou?

„Na začátku přípravy mě limitovaly drobné zdravotní problémy a začátkem podzimu jsem prodělal menší virózu, takže malý výpadek byl, nicméně se nejednalo o nic zásadního. Co se týče samotného procesu, tak mám dobrý pocit z tréninkových jednotek i nových trenérů. Snad se to přenese do závodů.“

Poněkud ale chyběl sníh. I tak jste zvládli testovací závody v Norsku, kde došlo na poměření sil se Švédy a Francouzi, Třeba vy a Jakub Štvrtecký jste se v té silné konkurenci neztratili...

„Se sněhem byl na začátku listopadu problém prakticky všude, to je pravda. Trénink byl ale splněn, byť sněhové podmínky byly někdy proti. Nemůžeme se bavit o nějakém lyžování za odměnu, které by si člověk užíval, ale účel to splnilo. K přípravným závodům vždy přistupuju opatrně. V posledních letech jsem zajel pár závodů, které se mi nepovedly, ale pak začátek sezony špatný vůbec nebyl. Za nějaké dva týdny se ještě dokáže spousta věcí otočit, ale je fakt, že jsem se cítil dobře, pozitivně mě to naladilo a trošku uklidnilo, i když závěry nedělám a nějaké ukolébání se nekoná.“

Kolem českého týmu se udála řada změn. K trenérskému štábu se připojil olympijský vítěz ve sportovní střelbě Matthew Emmons. Co zatím říkáte na vzájemnou spolupráci?

„Mrzelo mě, že na trenérské pozici skončil Ondra Rybář, ale to je prostě sportovní život. Naopak, když jsem zjistil, že nás povede Michael Málek, byl jsem moc rád, protože jsme mohli oprášit spolupráci z juniorských kategorií a z olympiády. A Matt Emmons, to je skvělé oživení a třešnička v přípravě. Přišel s novým pohledem, navíc je to skvělý člověk do party. Tým se hezky poskládal a příprava mě moc bavila.“

Přinesl Matthew Emmons nějaké revoluční prvky v technice střelby či mentální přípravě?