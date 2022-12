SP v Rakousku očima Puskarčíkové: V Hochfilzenu se vyplatí si cvaknout

Když před biatlonisty zmíníte Hochfilzen, řadě z nich se mezi prvními věcmi vybaví vysoký komín nedaleké továrny. Eva Puskarčíková má zase toto místo, kde startovala v Světovém poháru vůbec poprvé, a kde se od čtvrtku koná druhý díl tohoto ročníku SP, spojené už s vánoční atmosférou. A také trochu politovala servismany. „Pro ně je to jedna z těžších tratí. Babo raď, co tam namazat,“ krčila rameny bývalá reprezentantka. Program a výsledky SP v Hochfilzenu >>>

Ještě před rokem tady sama startovala. Teď, po návratu z putování po USA, si Eva Puskarčíková biatlonové závody vychutná doma u televize. „Určitě. Hochfilzen je pro mě osobně srdcovka, protože to bylo místo, kde jsem úplně poprvé jela nějaký Světový pohár,“ zavzpomínal pro iSport.cz.

Těší se sem ale i současní závodníci, kteří předchozí týden strávili na severu. „Pro spoustu závodníků to bude příjemný, optimistický bod na cestě mezi SP, protože většinou Hochfilzen následuje po dlouhém nekonečném tmavém severu, kde je zima. Tady máte krásnou přírodu, trochu víc světla a i dobré jídlo. Samozřejmě záleží, v jakém hotelu bydlíte, ale když to porovnáte se severskou kuchyní, která je taková…Nevím, jak komu vyhovuje, ale mně ne a i závodníci kolem mě uvítali změnu.“

Velkou výhodou je, že rakouské středisko leží blízko Česka, takže biatlonisty přijedou podpořit i jejich rodiny. A navíc se zde závody konají už v adventním čase.

„Příbuzní většinou přivezou i první várky cukroví, takže o to je pak těžší tam zůstat a neodjet s nimi domů,“ směje se Puskarčíková.

Zdejší trať už ale tak přívětivá a malebná jako její okolí není. „Pro servisáky je to jedna z těžších tratí, protože sníh se tam hodně mění, je to takové údolíčko. Když se startuje brzo ráno, polovina trati je úplně přemrzlá a druhá je již na sluníčku dost roztátá. Takže teď babo raď, co tam namazat,“ zamyslí se sympatická blondýnka.

Také střelnice dokáže podle ní být záludná. „Je jedna z náročnějších, protože vítr je tam strašně zrádný a strašně silný, ačkoliv praporky až tak silný vítr neukazují. Takže Hochfilzen je místo, kde se opravdu vyplatí si cvaknout.“