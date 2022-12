SP v biatlonu 2022/23 Hochfilzen: jaký je program druhé zastávky SP?

Po úvodním podniku se světová biatlonová elita stěhuje od finských jezer do rakouských Alp. V Hochfilzenu by mělo alespoň ženskou část při čtvrtečním sprintu přivítat slunečné počasí, s víkendovou předpovědí už je to trochu horší a biatlonisty tak v Rakousku nečekají jednoduché podmínky. Prohlédněte si kompletní program i průběžně výsledky biatlonového SP v Hochfilzenu 2022/23.