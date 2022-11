Začíná biatlonová sezona plná změn: nové bodování i trenéři českých mužů

Lyže nazout, malorážky nasadit a start! V úterý se to tedy týká jen mužů, ale je to tady. Sezona biatlonového Světového poháru začíná. Slovem spojujícím jak samotný SP, tak i český tým, je změna. V soutěži dochází k několika výrazným úpravám, jako je třeba změna bodování. U Čechů se zase měnil servisní tým a také trenéři mužů. Projeví se to už v úterním závodu na 20 km? Minimálně v tom, kolik bodů dostane vítěz a ti za ním ano.

Velká zima. To byla jedna z věcí, která se vybavila Evě Puskarčíkové ve videu pro iSport.cz, kde vzpomínala na finské středisko Kontiolahti. „Vůbec bych se nedivila, kdyby to pro chudáčky závodníky byl křest ohněm, co se týče nízkých teplot,“ prohlásila teď už bývalá česká biatlonistka.

A je to tak. Při trénincích před dnešním startem sezony se teploty nehnuly z minusových hodnot. „Dneska první tréninky v Kontiolahti a teplota kolem minus 10. Ale na závody by se snad mělo oteplit,“ vzkazovali v pondělí čeští biatlonisté na svazových sociálních sítích.

Mrazivé počasí není nic příjemného, ale zároveň to není nic, na co by z minula nebyli závodníci a závodnice zvyklí. Jsou zde ale jiné věci, se kterými se budou od této sezony učit fungovat. Nejprve ty, které se týkají úplně všech. Mezinárodní biatlonová unie (IBU) upravila některá pravidla.

Mistrovství světa, které bude v únoru v německém Oberhofu, už se do hodnocení Světového poháru, na rozdíl od předchozích let, nebude počítat. Pojede se na něm tedy čistě o medaile.

K výrazně lehčí orientaci v tom, jak si v jednotlivých disciplínách závodníci stojí, přispěje další novinka. Už se nebudou škrtat žádné závody. „Tím bychom měli předejít tomu, že se bude do poslední chvíle kalkulovat, kdo bude jaký závod škrtat. Teď bude všechno jasné,“ vysvětlil člen technické komise IBU Vlastimil Jakeš.

Mění se také samotné bodování. Zatímco doteď si vítěz závodu připisoval 60 bodů, druhý 54 a třetí 48, budou nyní rozdíly o dost větší. První získá 90, za druhou příčku bude 75, za třetí 60 a čtvrtou 50 bodů. Od pátého do šestého místa budou body klesat o pět. Za sedmé je nově 36, 8. - 34, 9. - 32 a 10. - 31 bodů. Své konto rozšíří o body prvních 40 mužů a žen, od 11. po 40. místo se budou snižovat vždy o jeden.

„Mělo by to kompenzovat škrtání nejhorších výsledků,“ řekl Jakeš.

S velkým očekáváním vstupují do dalšího ročníku čeští biatlonisté. Především proto, že v týmu došlo k některým důležitým změnám. Všech sportovců se dotknou ty v servisním týmu. Do jeho čela přišli zahraniční odborníci. Šéfem bude Nor Ole Björn Tretterud, o broušení se bude starat Rakušan Benjamin Eder. Už při listopadových zkušebních závodech na severu si je někteří pochvalovali.

U českých mužů se obměnil i trenérský tým, který tvoří hlavní kouč Michael Málek a střelbu má na starosti Matt Emmons, jenž zavedl hodně novinek. To u žen se v tomto ohledu nemění nic. Hlavním trenérem zůstal Nor Egil Gjelland a jeho asistentem Jiří Holubec.

Markéta Davidová a spol. zahájí další sezonu už ve středu, stejně jako muži vytrvalostním závodem, který v úvodu minulé sezony česká hvězda hned ovládla. Jak to vidí Gjelland teď?

„Nikdy nestanovuju cíle v podobě medailí nebo konkrétních pozic. Soustředím se jen na to, aby byly holky schopné jezdit rychle a technicky správně a aby to dokázaly spojit s dobrou střelbou. Nejlépe už od prvních závodů, aby získaly sebedůvěru. Pak to bude všechno mnohem jednodušší,“ řekl Nor oficiálnímu webu Českého biatlonu.

Muži jdou do akce v úterý od 13.15 (PP ČT sport a Eurosport 1).

Program SP v Kontiolahti

Úterý

13.15 vytrvalostní závod muži

Středa

13.15 vytrvalostní závod žen

Čtvrtek

11.00 štafeta muži

13.35 štafeta ženy

Sobota

10.45 sprint muži

13.45 sprint ženy

Neděle

12.15 stíhací závod muži

14.15 stíhací závod ženy