Anterselva očima Puskarčíkové: V cíli se nejdéle leží, sportovci kolabují

Když ve videu pro iSport.cz vysloví Eva Puskarčíková název Anterselva, tak trochu se zasní. „Anterselva je taková láska pro spoustu sportovců. Máte tady nádherné hory, většinou také přírodní čerstvý sníh,“ vysvětluje bývalá biatlonistka.

Má to však své ale: „Někdy tam taky bývá dost zima. A pokud je zima, tak čerstvý přemrzlý sníh moc nejede.“

Co se týká samotného sportovního výkonu, je třeba si jej dobře ohlídat jak běžecky, tak na střelnici.

„Je opravdu potřeba koukat na praporky a cvakat si a hlídat si vítr oproti nástřelu, protože se to zde mění,“ upozorňuje na místo, kde v roce 2020 získala se smíšenou štafetou bronzovou medaili.

Nadmořská výška se samozřejmě nejvíc projeví na trati. „Je velmi zrádná, a pokud si takticky nerozvrhnete síly, tak se může stát, že poslední kolo závodu vám dokáže vzít to všechno, co jste si předchozí kola nahnali.“

Jestliže pro Ruhpolding byl z pohledu Puskarčíkové typický smrad z dýmek a sýra na špecle, v případě Anterselvy se jí vybaví něco zcela jiného.

„Je to závodiště s nejdéle ležícími sportovci v cíli. A vlastně s největším počtem ležících a kolabujících sportovců v cíli. Nevím, jestli je tohle prvenství úplně těší, ale značí to to, že to tam je opravdu náročné.“