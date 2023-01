Pět českých biatlonistů se dnes pustí do akce. V italské Anterselvě je od 14:30 na programu sprint mužů. Na výborné výsledky z předchozích závodů by chtěl navázat Michal Krčmář. Poprvé v roce 2023 naskočí do Světového poháru uzdravený Tomáš Mikyska. Jak si povedou čeští závodníci? A bude znovu kralovat norský fenomén Johannes Thingnes Bö? ONLINE přenos závodu sledujte na iSport.cz.