Českám sprint nevyšel. Nevím, jestli se dobře trefila máza, řekla Davidová

Dvě chyby. To byl nejlepší střelecký výsledek českých závodnic ve sprintu v Anterselvě. Ani Jessica Jislová, která už se v minulých závodech vrátila do své střelecké pohody, nedala na střelnici za méně. Právě ona a Markéta Davidová byly v tomto ohledu z Češek nejlepší. Davidová navíc jako jediná přidala další umístění v nejlepší dvacítce, když dojela šestnáctá. Co vedlo ke špatné střelbě?

14 netrefených terčů při čtvrtečním sprintu. Pětice českých biatlonistek ze sebe radost v italské Anterselvě rozhodně neměla. Některé nevěděly, proč k chybě došlo, jiné to přisuzovaly vysoké nadmořské výšce.

Po dvou chybách měly Markéta Davidová a Jessica Jislová. Česká jednička Davidová je navíc udělala, stejně jako v Ruhpoldingu, na položce vleže.

„Popravdě moc nevím, čím to je, úplně bych neříkala, že je to problém ležky. V Ruhpoldingu to bylo něčím jiným. Teď myslím, že u jedné rány jsem se zbytečně bála a snažila jsem se ji co nejvíc vycentrovat, až jsem ji netrefila. Druhou nevím, musím se zeptat, kde to bylo, co by mohlo být za chybu,“ analyzovala v cíli pro ČT sport.

Čeští trenéři měli ve čtvrtek určitě dost práce. Další, kdo s nimi chtěl konzultovat příčiny omylů, byla Jislová. Její průměr střelby byl před sprintem 91 %, jenže ve sprintu se trefila jen v 80 procentech ran. „Nejsem si úplně jistá proč, budeme to muset pak probrat s trenéry. Přeci jen jsme ve výšce, byla jsem hodně zadýchaná a vítr se tady dost točil, to byl důvod chyby na ležce. Promluvíme si o tom.“

Nadmořská výška potrápila také Lucii Charvátovou. Ta se netrefila čtyřikrát, z toho třikrát vestoje. „První dvě kola jsem jela docela slušně, pak mi síly docházely a myslím, že se to podepsalo na stojce. Přišlo mi, že mi došel dech a vůbec jsem nebyla schopná zkorigovat rány,“ přiznala závodnice, jež se celou sezonu potýká se zdravotními problémy.

Tři minely hned na první střelecké položce si připsala Tereza Voborníková. „Hrozně mě to mrzí, měla jsem si na ležku počkat. Vystřílela jsem ty tři rány hrozně rychle, jsem na sebe naštvaná. Na stojce mi už nezbylo nic jiného než ji odstřílet čistě,“ sypala si popel na hlavu loni ještě juniorka. Také ona měla problém se před střelbou pořádně vydýchat.

Koho naopak obvykle v Anterselvě výška 1600 metrů nad mořem netrápí, je Davidová. Té ale, stejně jako v konečných výsledcích, patřil na trati tentokrát až šestnáctý nejrychlejší čas.

„Cítila jsem se docela dobře, jen si nejsem jistá, že se trefila dobře máza. Musíme to ještě zhodnotit v kamionu. Uvidíme, samozřejmě bych si představovala tento závod trošku jinak, ale musíme to brát, jak to je.“

Zpět do formy se naopak dostává poslední vítězka Světového poháru Marte Olsbuová Röiselandová. S jednou chybou a pátým nejrychlejším běžeckým časem skončila čtvrtá. U Norky, která do SP naskočila kvůli dlouhotrvajícím následkům prodělaného covidu až v novém kalendářním roce, jde zatím o nejlepší výsledek.

SP v biatlonu v Anterselvě:

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Wiererová (It.) 20:59,6 (0 tr. okruhů), 2. Chevalierová (Fr.) -2,8 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -8,7 (0), 4. Röiselandová (Nor.) -14,7 (1), 5. Lampičová (Slovin.) -18,4 (2), 6. Herrmannová-Wicková (Něm.) -23,1 (2), ...16. Davidová -55,5 (2), 56. Voborníková -2:16,8 (3), 58. Charvátová -2:19,2 (4), 59. Jislová -2:21,1 (2), 75. Václavíková (všechny ČR) -3:09,1 (3).

Průběžné pořadí (po 13 z 21 závodů): 1. Simonová (Fr.) 788, 2. E. Öbergová 675, 3. Wiererová 567, 4. Vittozziová (It.) 566, 5. Herrmannová-Wicková 498, 6. Hauserová (Rak.) 476, ...9. Davidová 455, 29. Jislová 134, 51. Voborníková 50, 75. Václavíková 3, 76. Charvátová 1.