Německá hvězda vzpomíná na Česko: Blázniví fanoušci! Pažba na památku

Na mezinárodní seminář Forum Nordicum přijela Denise Herrmannová-Wicková odpočatá a usměvavá. Na podiu dostala od své značky běžky se svým jménem a pak vyprávěla o životě po kariéře. Ta byla vskutku unikátní. Na olympiádě v Soči získala štafetovou medaili ještě v běžeckém lyžování a pak rozpálila své biatlonové alter ego, s nímž vyhrála vytrvalostní závod na olympiádě v Pekingu a získala dva tituly na světových šampionátech.

Stejně jako Ester Ledecká jste dokázala něco výjimečného a byla jste úspěšná ve dvou různých sportech, co říkáte na její kariéru?

„Je to úžasné! Je neuvěřitelné, že dokáže kombinovat dva úplně jiné sporty najednou. Já to měla trochu jiné. S jedním jsem skončila a začala druhý. Soustředila jsem se jen na něj, ona ale v jedné chvíli myslí na oba. Je úžasné, co dělá.“

Můžete spolu s Ester inspirovat další lidi?

„Myslím, že ano. Je důležité si najít svou cestu. Když cítíte, že vaše aktuální směřování není ideální, tak ho můžete změnit, zlepšit. Možná se trochu vrátit zpět, abyste mohli jít vpřed. Motivovat mladé atlety, aby si razili svoji cestu, je pěkné.“

Biatlonovou kariéru jste na jaře ukončila, na co budete nejvíc vzpomínat?

„Těžká otázka…