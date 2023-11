Zmatky se zbraněmi: Mareček si vzal Karlíkovu, další neprošla kontrolou

Na podobné věci byl dřív fanoušek českého biatlonu zvyklý hlavně u Gabriely Soukalové, která byla různými roztržitostmi a zmatky před startem pověstná. Teď na ni v neděli v Östersundu navázal Jonáš Mareček, jenž si omylem vzal do závodu zbraň reprezentačního kolegy. Tereza Vinklárková zase se svou malorážkou neprošla předzávodní kontrolou a trenéři jí museli měnit spoušťový mechanismus.

Chvíle napětí si zažili před nedělním vytrvalostním závodem někteří čeští reprezentanti. A pokaždé byla v hlavní roli malorážka. Nejprve s ní měla problém Tereza Vinklárková. Její spoušť totiž šla moc lehce, což není povolené, a tak trenéři museli měnit celý spoušťový mechanismus.

„Někdy se to stane, když je zima. Je to všechno železo, jemné pružinky a někdy se přihodí, že je s jejich roztažností trochu problém. Takže když mají nastavenou spoušť třeba na půl kila, tak najednou byla moc lehká. Ale zjistili jsme, že všechny pružiny a tak dále jsou na doraz a moc s tím nejde štelovat. Možná se tam dostalo nějaké smítko, a to tady v té zimě nevyčistíme,“ vysvětloval pro ČT sport Ondřej Rybář, sportovní ředitel Českého biatlonu.

Co tedy s tím? „Přehazovali jsme spoušťový mechanismus z Terčiny rezervní zbraně na tu závodní tak, aby si mohla nastřelit a měla zbraň, na kterou je zvyklá,“ dodal Rybář.

Kdo by si řekl, že tímto si Češi problémy odbyli, mýlil by se. Na střelnici v mužském závodu totiž kamerám neuniklo, že Jonáš Mareček si ještě před první položkou jel nejprve vyměnit zbraň.

„Stalo se to, že jsem si vzal špatnou malorážku,“ prohlásil po závodu provinile mladý reprezentant.

Jak vůbec k něčemu takovému může dojít? Někteří biatlonisté, hlavně ti mladí, mají hodně podobné malorážky. „Kája (Mikuláš Karlík) má skoro úplně stejnou zbraň. Když jsem viděl, že kluk přede mnou už jde na start, šel jsem rychle taky, vůbec jsem se nad tím nerozmýšlel a vzal jsem zbraň v absolutním přesvědčení, že je to ta moje. Ale bohužel nebyla,“ popisoval situaci Mareček.

„Nakonec jsme si to vyměnili zpátky. Mrzí mě, že tam Mikuláš kvůli tomu musel ztratit nějaké vteřiny. Ale bohužel, aspoň to bude ponaučení a už se mi to snad nikdy nestane,“ věří.

Tento incident se na jeho střeleckém výkonu příliš nepodepsal. I s rezervní zbraní, kterou měl k dispozici do chvíle, než později startující Karlík dovezl jeho závodní, zvládl položku vleže čistě.

„Když jsem dal nulu s rezervou, říkal jsem si, že to mám docela dobře rozjeté. Tak jsem se pak snažil na střelbu soustředit,“ řekl rodák z Nového Města na Moravě.

V kombinaci s relativně slušným během z toho bylo celkové 28. místo, tedy i body do SP.

„Na trati oproti minulému roku mám pocit, že to bylo lehké zlepšení. Takže celkově, až na ten průšvih se zbraní, to hodnotím pozitivně.“