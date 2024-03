Hamza o filmu Soukalové: U návratu bylo moc ALE. Koukal? Začátek pádu

Je jedním z těch, kteří byli u zrodu hvězdy. Jiří Hamza, šéf Českého biatlonového svazu, s ní prožil hezké chvíle, ale pak i její pád. „Gábina udělala pro český biatlon hodně. Takovou tou její ztřeštěností, šířila pozitivní energii, než se to potom zvrtlo,“ říká biatlonový boss, jenž promluvil také v dokumentárním filmu Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí. Jak vzpomíná na tehdejší partu, úspěchy, po kterých mu skákala do náruče i jak viděl její návrat?

Byl to příběh, který ne každý může zažít. Ať už v dobrém, nebo špatném. I tato slova zazněla v dokumentárním filmu, který poutavě popisuje vzestup, ale také pád české biatlonové superstar Gabriely Soukalové .

Zazněla z úst předsedy českého biatlonu Jiřího Hamzy, jenž v něm také říká: „Myslím, že je moc dobře, že biatlon Gabču měl a já jsem ji vždycky měl rád, vždycky jsem ji podporoval za jakékoliv situace, ať to bylo, jak to bylo. Vždycky jí budu vděčný za to, že biatlon je tam, kde je, stejně jako těm ostatním závodníkům. Ale ona byla v něčem výjimečná.“

Sám ještě film neviděl, ale vždy je prý rád, když je biatlon kdekoliv prezentován v pozitivním slova smyslu.

Když se jej zeptáte na Soukalovou, objeví se na jeho tváři úsměv. Ve vzpomínkách totiž převažují ty na zlatá léta českého biatlonu. Také si vybavuje i jejich první promluvu.

„No jasně, že si vzpomenu na její začátky. (usměje se) Dokonce si vzpomínám, když jsme spolu poprvé mluvili. Ale asi takto: Gabča je Gabča, pro spoustu lidí je to složitý člověk. Ale myslím si, že pro biatlon udělala strašně moc. Občas v pozitivním, v určitých fázích potom to nebylo úplně pozitivní. Je však potřeba férově říct, že dokud to bylo v nějakých normálních relacích, tak Gábina byla schopná pro biatlon udělat v rámci toho, co chtěla udělat, maximum,“ rozvypráví se Hamza pro iSport.cz.

Zmiňuje také její ztřeštěnost, kterou nově biatlonový národ miloval. A ve vzpomínkách se vrací celkově k tehdejší atmosféře v týmu.

„Myslím, že tenkrát byla kolem nároďáku neskutečná parta. Ať servis, trenéři, tak sportovci. Měli jsme k sobě daleko blíž věkově, což je v tom taky hrozně důležité. Bylo to jiné než teď, což ale nemyslím nijak špatně, prostě jsme zestárli, pro generaci, která teď závodí, jsme někteří už staří lidi, myslím tím sebe, a je to zkrátka jiné,“ přidá i paralelu se současností.

Podle něj si v době českého biatlonového boomu vše sedlo tak, jak mělo. „Právě ta parta byla tehdy hnacím motorem úspěchů. Protože jsme se rádi viděli, každý večer jsme spolu sedávali ve společném ubytování. Bylo to takové hodně blízké a myslím, že si to ty lidi nesou dodnes. Když se na to zeptáte Ondry Moravce , Šlézy ( Michala Šlesingra ), Jardy Soukupa nebo kohokoliv z této generace. Byli jsme taková jedna velká rodina,“ vrátí se biatlonový boss o nějakých deset, patnáct let zpět.

V dokumentu jsou k vidění také záběry z velkých úspěchů Soukalové a později po sňatku Koukalové . Po některých biatlonistka v euforii skáče do náruče svého šéfa. Na který její triumf tedy nejraději vzpomíná Hamza?