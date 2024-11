Čechům vypomáhá i norský expert: Přínosná spolupráce, chválí si tým

Tomáš Mikyska dovezl českou smíšenou štafetu do cíle na sedmém místě • Jaroslav Svoboda / Český biatlon

Norský expert Per Öyvind Torvik vypomáhá českým biatlonistům • Koláž iSport.cz

Minulá sezona nebyla z pohledu výsledků u většiny závodníků dobrá. Celý český biatlon si uvědomuje, že je s tím, i s ohledem na ZOH 2026, nejvyšší čas něco dělat. A tak přišla řada nových lidí, ať už těch, kteří jsou s A-týmy prakticky denně, nebo i externích expertů. Takovým je třeba norský odborník na techniku běhu na lyžích Per Öyvind Torvik. V čem Čechům pomáhá?

Jak je všem známo, biatlon se skládá ze dvou složek, které ale musí dohromady ladit. Dostat obě zhruba na stejnou úroveň je mnohdy složité. A ačkoliv se čeští reprezentanti, až na pár výjimek, minulou zimu potýkali s problémy především se střelbou, také v běhu na lyžích je vždy co zlepšovat. A právě s touto složkou od letošní přípravy Čechům vypomáhá také Nor Per Öyvind Torvik.

„Je to jeden z lidí, který spolupracuje s týmem. Pracuje na Nord University a má přístup k analýzám, rozborům. Věnuje se hlavně zimním sportům, ať už klasickému lyžování nebo biatlonu. Pro nás je to další hlas, další možná konzultace co se týče techniky a věcí spojených s přípravou. Jeho specializací je technika lyžování, kterou i přednáší na univerzitě,“ říká sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář s tím, že v tomto případě se jedná o externí spolupráci.