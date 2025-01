Nejlepší výsledek mužské štafety, ale Krčmář se zlobil: Nemám slušná slova

PŘÍMO Z RUHPOLDINGU | Sluneční paprsky sice až do biatlonového areálu v Ruhpoldingu nedosáhly, i tak ale vlily Vítězslavu Hornigovi, jenž rozjížděl českou štafetu, optimismus do těla. Stejně jako páté místo ze středečního vytrvalostního závodu. A taky že pak posílal na trať Michala Krčmáře jako třetího. Poté se ale Češi trochu svezli na horské dráze. Výsledkem je i tak nejlepší výkon mužské štafety v sezoně – 7. místo.

Tahle čtyřka by mohla být ta, kterou bychom teoreticky mohli vidět bojovat i na mistrovství světa. Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Adam Václavík dovedli českou štafetu na zastávce Světového poháru v Ruhpoldingu k nejlepšímu umístění v sezoně.

Na začátku v Kontiolahti dojeli Češi dvanáctí, v Hochfilzenu se pak posunuli na devátou příčku. V pátek už z toho bylo sedmé místo, když po prvním úseku předával Vítězslav Hornig Michalu Krčmářovi jako třetí.

„Bylo to super. První kolo byl standardní zmatek. Tam se vždy najde nějaký člověk zezadu, který se nesmyslně snaží předjíždět a pak v tom dělá bordel. Ale jsem rád, že se mi to povedlo odstřílet bez dobíjení, i když někdo vedle mě to stihnul i s dobíjením. Ale já jsem střílel tak, na co teď mám, a kdybych střílel rychleji, tak to asi nedopadne takhle,“ hodnotil Hornig svůj střelecký výkon.

Přitom byl na sebe tentokrát zbytečně přísný. Vysílání ran bylo v jeho podání sice opatrnější, ale soupeři na tom byli hodně podobně, protože Čech byl na této položce čtvrtý nejrychlejší.

Dařilo se mu jak na střelnici, kde vysekl obě položky bezchybně, tak i na trati. Na prvním úseku mu v celkovém běžeckém čase patřila pátá příčka. Díky tomu předával Michalu Krčmářovi na třetím místě.

Pozoruhodný výkon od nejmladšího

Jenže nejzkušenějšímu českému biatlonistovi se tentokrát vůbec nedařilo. Při obou střelbách musel dvakrát dobíjet a ani na trati to nebylo moc rychlé.

„Nenacházím slušných slov, jak bych to zhodnotil,“ zahájil svůj rozhovor s českými novináři. „Myslím, že tam bylo víc problémů, ale v tuhle chvíli se dokážu vyjádřit jen ke střelbě. Takže určitě špatný výkon ode mě, na takhle rychlý závod čtyři dobíjené je zkrátka moc. Dneska jsem štafetě vůbec nepomohl,“ sypal si popel na hlavu muž, který Jonáši Marečkovi předával pomyslný štafetový kolík až na 11. příčce.

Nejmladší člen české sestavy pak ale předvedl pozoruhodný výkon. Vleže sice musel dva terče opravovat, ale na trati ze sebe vymáčkl snad úplně všechno, když ve druhém okruhu svého úseku zaběhl třetí nejrychlejší čas.

„Druhé kolo jsem jel možná zbytečně rychle, ale udělal jsem to tak, jak jsem v tu chvíli uznal za vhodné. A myslím, že to dopadlo dobře,“ těšilo třiadvacetiletého biatlonistu.

I když před samotným závodem až tolik sebevědomý nebyl.

V silách je i vyšší umístění

„Upřímně, byl jsem z toho hodně nervózní, protože předchozí dvě štafety se nepovedly podle mých představ. Takže sám sebe jsem trochu vystresoval, a pak to tak taky vypadalo na ležce, kde jsem byl rád, že jsem vůbec něco trefil. Pak jsem se to snažil dohnat na lyžích a docela to vyšlo, zvládl jsem i stojku, takže dobrý závod,“ pochválil se Mareček.

Nakonec i Adam Václavík, jenž přebíral na 6. příčce, mohl být spokojený, i když do cíle dojel o jedno místo hůř.

„Je to náš nejlepší výsledek ve štafetě v této sezoně. Můžeme být spokojení, relativně do konce jsme drželi kontakt se špičkou, takže na tom můžeme stavět. Samozřejmě něco tomu ještě chybělo. Ale určitě je v našich silách být výš. Myslím, že to byla dobře odvedená práce jak na trati, tak na střelnici. Určitě to dodá zase větší klid do dalších závodů,“ věří Václavík.

Závodník, který to docela umí na trati, se tentokrát chvíli svezl i s Johannesem Thingnesem Böem, běžně nejrychlejším lyžařem. „Ze začátku jsem se s ním chtěl svézt, protože je výhoda, když se člověk za někým může vyvézt. Ale zároveň jsem věděl, že se nesmím zbláznit a nenechat se unést až do stojky. Takže v posledním kopci jsem ho nechal ujet, abych si jel to svoje, a to myslím, že jsem udělal dobře,“ hodnotil třicetiletý sportovec.

Dalším závodem v Ruhpoldingu je sobotní štafeta žen, kterou Češky pojedou ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Heda Mikolášová a Kristýna Otcovská.