Podmínky, jaké panují ve slovinské Pokljuce, si závodníci nepřejí, ani když jsou zcela zdraví. Déšť se sněhem, pod nohami místo ztvrdlého sněhu trať rozbředlá s občasnými potoky vody vedle ní, které tam pořadatelé vytvořili uměle, aby se voda nedržela přímo na trati.

A do toho všeho musel biatlonový král Johannes Bö nastoupit i s nemocí. Podle webu norské televize NRK ve středu zcela vynechal trénink i tiskovou konferenci. A před samotným závodem se všude pohyboval s respirátorem na obličeji. Vynechat čtvrteční zkrácený vytrvalostní závod ale ani za těchto okolností nechtěl.

Na dotaz, zda by se tohoto závodu a celkově slovinského SP zúčastnil, kdyby nebojoval o vítězství v seriálu, odpověděl jednoznačně: „Rozhodně ne.“ Prozradil, že se cítí, jako kdyby měl tak polovinu sil. „Ale musím si prostě vystačit s tím, co mám. Každý bod, který mohu získat, je důležitý. Nemám moc na výběr. Budu muset začít a uvidím, jak to půjde. Udělám maximum, ale nedělám si velké naděje,“ přiznal Bö NRK.

Střelecky závod až na jednu ránu zvládl, běžecky ale výkon očividně poznamenaný byl. Jindy velmi rychlý běžec, který nemá potíže na trati dohánět střelecká zaváhání, tentokrát bral až sedmý běžecký čas se ztrátou téměř 57 sekund na nejrychlejšího Quentina Fillona Mailleta a 28 na svého rivala v boji o žlutý dres. V celkovém sčítání to znamenalo pro Laegreida s jednou minelou na střelnici 2. příčku, zatímco pro Böa se stejným střeleckým zápisem až 10. místo. Díky tomu oblékl mladší z Norů znovu žlutý dres a jeho náskok je v současné chvíli 39 bodů.

Ještě větší senzaci si ale užívají domácí fanoušci a všichni, kdo v Pokljuce dřeli na tratích. Za to všechno se jim totiž nejlépe jak mohl, odvděčil Jakov Fak. Sedmatřicetiletý slovinský závodník s chorvatskými kořeny totiž po dlouhých deseti letech ovládl závod Světového poháru, a rovnou na domácí půdě. Pomohl mu k tomu čistý střelecký zápis, ale i na jeho věk hodně solidní běh. V této statistice mu patří 6. příčka.

„Byl to skvělý závod, svými podmínkami asi nejtěžší, jaký jsem ve své kariéře kdy jel. Ale povedly se mi čtyři nuly, za což jsem hrozně rád, podmínky na střelnici byly opravdu velmi těžké,“ vyprávěl pak Fak.

Z českého pohledu příjemně překvapil Adam Václavík, jenž v náročných podmínkách zajel své kariérní maximum, kterým je 14. příčka. O pět míst vylepšil svůj dosud nejlepší výkon z letošního sprintu v Oberhofu, kde bral 19. místo. Ve Slovinsku se to jednatřicetiletému biatlonistovi povedlo díky rychlému běhu (12. čas) i dobré střelbě, při níž chyboval jen dvakrát.

„Byl to hodně specifický závod, určitě jeden z nejtěžších letos. Když jsem startoval, začalo sněžit, tak jsem si řekl, že je to v pytli, že se to bude zpomalovat. Ale na trati jsem se cítil dobře, díky servisu za skvělou práci. Na střelnici jsem jen dělal, co mám dělat. Za tento výsledek jsem hodně rád. V posledních týdnech jsem bojoval, byl jsem vyčpělý, takže tohle je super,“ řekl Václavík v rozhovoru pro ČT sport.

Dvě Češky ve třetí desítce

Francouzka Julia Simonová vyhrála zkrácený vytrvalostní závod Světového poháru v Pokljuce. Letošní mistryně v této disciplíně porazila o 39,1 vteřiny Švédku Hannu Öbergovou, třetí byla Němka Franziska Preussová. Malý křišťálový glóbus získala další Francouzka Lou Jeanmonnotová, která ve Slovinsku doběhla sedmá. Nejlepší Češka Jessica Jislová obsadila po chybě na posledním terči 23. místo.

Z českých reprezentantek bodovala také Lucie Charvátová, která skončila po třech chybách na 27. místě. Tereza Voborníková udělala o jednu chybu více a byla 53. Tereza Vinklárková měla tři chyby a obsadila 64. příčku. Markéta Davidová, která startovala ve sprintu v Novém Městě na Moravě, podstoupila další vyšetření vyhřezlé ploténky a ve slovinském středisku chybí.

Vytrvalostní závod žen byl v Pokljuce zkrácen vinou nepříznivého počasí a podmínkám na trati. Kvůli dešti a teplému počasí přehodili organizátoři na čtvrtek také závod mužů.

Třicetiletá Jislová závod dobře rozběhla. Po třech čistých položkách atakovala umístění v první patnáctce. Na závěrečné stojce ale minula poslední terč a propadla se. „Ta poslední rána mě hodně mrzí. To zkazí celý závod. Když člověk netrefí poslední ránu, tak ho to akorát celé naštve. Mrzí mě to, střelnice dnes nebyla tak těžká. Měla jsem na to, abych ji trefila a byl by to ještě hezčí výsledek,“ řekla České televizi Jislová.

Nejvýše postavená Češka v seriálu Voborníková přišla o naději na dobrý výsledek při úvodní ležce, kde dvakrát minula. Další dvě chyby přidala na závěrečné střelbě vestoje. „Byl to nepovedený závod na střelnici. Po první střelbě jsem věděla, že už si nemohu dovolit žádnou chybu a trochu to na mě dolehlo na poslední stojce, kdy jsem věděla, že musím. A to je vždy taková cesta do pekel,“ uvedla Voborníková.

Předloňská vítězka Světového poháru Simonová uspěla díky stoprocentní střelbě a desátému nejrychlejšímu běhu. V SP vybojovala druhé individuální vítězství v sezoně a jedenácté v kariéře. V čele seriálu zůstává Preussová, která vede o 60 bodů před Jeanmonnotovou.

SP v biatlonu v Pokljuce - zkrácené vytrvalostní závody:

Muži (15 km): 1. Fak (Slovin.) 40:52,6 (0 trest. minut), 2. Laegreid (Nor.) -34,3 (1), 3. Ponsiluoma (Švéd.) -44,3 (2), 4. Giacomel (It.) -51,2 (2), 5. Dale-Skjevdal (Nor.) -1:24,4 (1), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:29,5 (3), ...14. Václavík -2:30,3 (2), 47. Mikyska -5:57,8 (3), 66. Krčmář -7:21,5 (6), 82. Mareček (všichni ČR) -8:39,0 (6).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Laegreid 165, 2. Fak 144, 3. Strömsheim (Nor.) 142, 4. Fillon Maillet 112, 5. Perrot 111, 6. Fabien Claude (všichni Fr.) 107, ...19. Hornig 64, 26. Krčmář 43, 38. Václavík 27, 62. Mareček (všichni ČR) 3.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 21 závodů): 1. Laegreid 1006, 2. J. T. Bö (Nor.) 967, 3. Jacquelin (Fr.) 724, 4. Perrot 707, 5. Samuelsson (Švéd.) 703, 6. Giacomel 670, ...21. Hornig 310, 33. Krčmář 167, 42. Mareček 104, 52. Václavík 55, 72. Mikyska 13, 88. Štvrtecký (všichni ČR) 1.

Ženy (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 38:08,2 (0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Preussová (Něm.) -46,2 (0), 4. Heijdenbergová (Švéd.) -1:04,1 (1), 5. Michelonová -1:06,9 (2), 6. Braisazová-Bouchetová (obě Fr.) -1:19,4 (2), ...23. Jislová -3:39,5 (1), 27. Charvátová -3:54,7 (3), 53. Voborníková -5:42,6 (4), 64. Vinklárková (všechny ČR) -6:42,6 (3).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 221, 2. Preussová 190, 3. Michelonová 146, 4. H. Öbergová 122, 5. Simonová 120, 6. Halvarssonová (Švéd.) 109, ...15. Jislová 60, 36. Voborníková 30, 40. Charvátová 26, 53. Davidová 11, 55. Otcovská (všechny ČR) 9.

Průběžné pořadí (po 17 z 21 závodů): 1. Preussová 998, 2. Jeanmonnotová 938, 3. Simonová 775, 4. Michelonová 638, 5. Richardová (Fr.) 621, 6. Grotianová (Něm.) 589, ...25. Voborníková 229, 27. Davidová 223, 37. Jislová 153, 49. Charvátová 83, 85. Otcovská 9.