Thriller do konce: o celkovém prvenství se rozhodne až v Oslu. U žen je to velmi těsné, Bö zabojuje

Všichni už jsou pořádně unavení. I tak ale čeká o prodlouženém víkendu v Oslu biatlonové fanoušky podívaná jako hrom. Rozlučka legendárních bratrů Böových v neděli vše završí. Do té doby ale budou k vidění pořádně napínavé souboje o Velký křišťálový glóbus. Velký thriller je to v ženské kategorii, kde Franziska Preussová vede jen o 20 bodů před Lou Jeanmonnotovou. Ani Johannes Bö ale nenechá velkou trofej Sturlovi Laegreidovi zadarmo.

Když v minulé sezoně získala trofej pro celkovou vítězku Světového poháru Lisa Vittozziová, tři závody před koncem ročníku prohrávala s Ingrid Landmark Tandrevoldovou o 73 bodů. Ve stejné fázi soutěže je to letos ještě mnohem napínavější. Tedy v ženské kategorii.

Do konce sezony zbývá na věhlasném Holmenkollenu odjet pouze v pátek sprint, v sobotu stíhací závod a v neděli závod s hromadným startem. K dispozici je maximum 270 bodů. A Franziska Preussová má teď náskok před francouzskou pronásledovatelkou Lou Jeanmonnotovou pouhých 20 bodů.

Co to konkrétně znamená v samotných závodech? Třeba to, že když v pátek Francouzka vyhraje a aktuální žena ve žlutém bude také na bedně, ale „jen“ na třetím místě, bude muset žlutou ozdobu předat sokyni. Protože zatímco rozdíl mezi prvním a druhým místem v závodě je 15 bodů (tedy stále vedení Preussové), mezi prvním a třetím už je to 25 bodů.

„V Oslu ze sebe vymáčknu maximum, víc už nemůžu udělat. Uvidíme, jak to bude vypadat na konci. Ale já i Lou už můžeme být na sezonu hrdé,“ řekla Preussová pro německá média. Rodačka z Bavorska jezdí ve žlutém dresu od 13. prosince.

O vítězce by se mělo rozhodnout právě mezi těmito dvěma závodnicemi, třetí Julia Simonová totiž ztrácí na první příčku už 244 bodů. Konkrétně je to: Preussová 1048 bodů, Jeanmonnotová 1028, Simonová 804.

Aby pošetřily co nejvíc sil, vynechaly už Preussová i Jeanmonnotová smíšené štafety v Pokljuce a soustředily se na závěrečnou bitvu.

Na tu se těší norské publikum i v mužské kategorii. Ve vedení soutěže je v tuto chvíli Sturla Holm Laegreid (1071 bodů). I díky tomu, že Johannes Thingnes Bö kvůli nemoci odjel ze Slovinska už po úvodním vytrvalostním závodu, získal jeho mladší kolega pohodlnější náskok než Preussová. Ten je nyní 104 bodů. I tak stále existuje možnost, že by jeden z nejlepších biatlonistů historie završil svou kariéru s velkým glóbem v ruce. I když už víc teoretická než reálná. Laegreid totiž rozhodně své první velké vítězství nebude chtít pustit.

Když před pěti lety končil svou slavnou kariéru Martin Fourcade, porazil jej Bö v celkovém pořadí o pouhé dva body. Jaký bude rozdíl nyní a v čí prospěch?

Body v závodech SP

1. místo - 90 bodů

2. místo - 75

3. místo - 65

4. místo - 55

5. místo - 50

6. místo - 45

7. místo - 41

8. místo - 37

9. místo - 34

10. místo - 31

Dále body klesají po jednom až do 40. místa.