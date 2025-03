Moravcovi se zalíbila role trenéra: První trimestr mě ale vypnul. Čím ho dostala dcera?

Když se po minulé sezoně dohodl, že se vrátí k českému biatlonu jako trenér, hlásil Ondřej Moravec, že cítil, že je pro to ten správný čas. Spolupráci s ním si závodníci pochvalují. I on sám se v roli kouče po boku Michaela Málka našel. Přesto se nějakých překvapení dočkal. „Po prvních třech závodech jsem přijel domů totálně vyšitej,“ směje se bývalý reprezentant. Zvykl si už na nový režim? V čem je práce trenéra jiná? A co plánuje pro závodníky na letní období?

Už po letní přípravě na právě skončenou sezonu přiznával, že občas je potřeba být na svěřence přísnější, třeba i zakřičet. S tím ale nemá Ondřej Moravec problém. Do nové pozice se vpravil bývalý závodník rychle a našel si v ní to své. Tím je především lyžařská část výkonu. Během zimy ale zjistil, jak je v nové funkci důležité i ‚schůzování‘. Ačkoliv se může zdát, že vše jde bez problémů, menší se přeci jen vyskytly.

Jak jste se sžil s novou rolí trenéra během první sezony?

„Baví mě to. Pro mě je totiž důležité, když vidím, že se daří s těmi lidmi pracovat, že to má smysl, někam to vede. Když člověk dělá práci a je za tím vidět výsledek, tím víc do toho má chuť. A tak to mám i já. Samozřejmě to není furt všechno zlatý a sluníčkový, to není žádná práce. To jsem čekal. Je to náročné v tom, že zase poměrně hodně cestuju. Léto bylo dobré. Když je člověk 14 dní pryč, a pak víc méně 14 doma, a spočítá si, jak by to vycházelo, když by chodil normálně do práce, tak tohle možná vyjde líp.“

A co zima?

„Ta je v tom trošku jiná. Na konci sezony jsem jel tři týdny v kuse, nic jsem nevynechával, a to už bylo doma pak horší. Roza (devítiletá dcera) se mě ptala, když jsme jeli domů z mistrovství světa v Lenzerheide, jestli si ještě pamatuju, jak to doma vypadá. To jsem si říkal: Ty jo… Ale jinak mají doma pochopení. Manželka to zažila, už když jsem byl sportovec, tak ta už ví. Člověk i tady potřebuje podporu rodiny. Balanc na všech frontách je strašně důležitý, bez toho by to nefungovalo nikde. Takže sžitý jsem s novou prací docela dobře, nějak jsem se v tom našel.“

Naučil jsem se šetřit energii

Platí, že vy se víc soustředíte na běžeckou část a Michael Málek je převážně na střelnici?

„Přes léto jsem dělal i na střelnici. Teď jsem na ní minimálně, máme to takhle rozdělené a myslím, že je to funkční. Nemyslím, že by to potřebovalo nějak