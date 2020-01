Ledecká neviděla pod nohy, na trati byl stín. V boji o globus se drží | iSport.cz

Její tradiční vítězná šestadvacítka by jí možná přinesla víc štěstí. Ester Ledecká ale musela na trať pátečního sjezdu v Bansku s trojkou v rychlosti přes sto kilometrů v hodině mžourat do tmy.

„Nebyla náhoda, že jsem měla číslo tři. Já si můžu vybírat jako druhá a zbyla tam jednička, nebo trojka. Vzala jsem si trojku, všechny holky vybíraly nižší čísla, protože je výhoda, že je líp vidět pod nohy. Problém byl hlavně v tom, že na většině trati byl stín,“ vysvětlovala Ledecká.

Lyžařky bojují v Bansku se špatnou viditelností od začátku týdne. Čtvrteční trénink začal kvůli světleným podmínkám o několik hodin později. A v závodě na zrádnou situaci na trati doplatilo několik velkých jmen. Švýcarka Michelle Gisinová, Italka Sofia Goggiaová i Rakušanka Tamara Tipplerová, které startovaly v první desítce, své jízdy nedokončily.

„Trať byla víceméně stejná. Teď už je daleko líp vidět pod nohy,“ hodnotila Ledecká měnící se podmínky.

Na sjezdovce pojmenované po slavném lucemburském lyžaři Marcu Girardellim navíc pořadatelé vytyčili na prudkém kopci hondě členitou trať.

„Sjezd je to fajn, akorát je hodně technický. Je to prudké, je to hodně hrbolaté, hlavně jsou pořád zatáčky. Hodně to vyhovuje technickým lyžařkám. Tam podle mě měly velkou výhodu obřákářky,“ řekla Ledecká.

A výsledky opravdu vypadaly spíš jako po závodu v točivých disciplínách. Vyhrála Mikaela Shiffrinová, slalomová královna, která si s šestnáctkou na kombinéze dojela pro teprve druhé vítězství ve sjezdu Světového poháru.

Druhá skončila Italka Federica Brignoneová, která byla ve sjezdu teprve podruhé na stupních. Další slalomová specialistka Petra Vlhová dojela šestá.

„Já si myslím, že Mikaela, Peťa, Brignoneová, všechny tyhle točivkářky, měly velkou výhodu, byly tady určitě mezi favoritkami. Není náhodou, že jely na sjezdy zrovna sem,“ řekla Ledecká. „Mikaela zajela fantastickou jízdu. Těším se, až ji uvidím na videu a budu se z toho poučovat. Je vidět, že to je fakt výborná lyžařka.“

Ledecká je i po čtvrtém z devíti sjezdů sezony vysoko v průběžném pořadí. Z druhého místa se sesunula na třetí. Na vedoucí Švýcarku Corinne Suterovou ztrácí 50 bodů, za druhou Shiffrinovou je o 13 bodů zpět. V sobotu ji v Bansku čeká další sjezd, ten páteční se jel jako náhrada za zrušený závod z Val d´Isere.

„Mám radost, že mám za sebou už dvě jízdy, první trénink byl hodně okoukávací, teď už jsem jela v nějaké rychlosti, budu z toho čerpat,“ těší se Ledecká, kterou potěšila pochvala od jednoho z osobních koučů Ondřeje Banka. „Volal mi, že jsem jela podle plánu, odvedla jsem tam svoje maximum, doufám, že se z jízdy ještě poučím a budu to moc posunout.“

Ženy - sjezd:

1. Shiffrinová (USA) 1:29,79, 2. Brignoneová (It.) -0,18, 3. Hählenová (Švýc.) -0,23, 4. E. Curtoniová -0,32, 5. Bassinová (obě It.) -0,36, 6. Vlhová (SR) -1,03, 7. Miradoliová (Fr.) -1,41, 8. Weidleová (Něm.) -1,61, 9. Siebenhoferová (Rak.) -1,70, 10. Johnsonová (USA) -1,77, ...20. Ledecká (ČR) -2,55.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. C. Suterová (Švýc.) 243, 2. Shiffrinová 206, 3. Ledecká 193, 4. Schmidhoferová (Rak.) 154, 5. Marsagliaová 132, 6. Goggiaová (obě It.) 112.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1075, 2. Brignoneová 795, 3. Vlhová 766, 4. Holdenerová (Švýc.) 493, 5. Bassinová 460, 6. Gisinová (Švýc.) 405, ...14. Ledecká 234, 71. Dubovská 35, 85. Capová (obě ČR) 21.