Ester, královna tréninku. Bank velí: Desítka je povinnost, může vyhrát!

Rýsuje se další parádní víkend. Ester Ledecká se na rychlostní závody v rakouském St. Antonu naladila skvělou jízdou ve druhém tréninku. Nikdo nebyl rychlejší než ona, nejblíž se jí, na čtyři setiny sekundy, přiblížila Norka Kajsa Vickhoffová Lieová. Ledecká se tak výrazně zlepšila oproti čtvrtku, kdy byla v tréninkové jízdě šestnáctá.

„To byla taky v pohodě, ale jela s jedničkou. Nechtěli jsme to hrotit. Člověk nikdy neví, co to udělá, když není trať vyzkoušená,“ vysvětlil Tomáš Bank. „Ve čtvrtek začala trochu pasivně, ale dneska to bylo dobré. Uprostřed sice udělala chybu, ale nebyla tam sama. Měla náskok čtyři desítky, nakonec měla i ztrátu, ale dohnala to.“

Ledecká musela na start rychlostních disciplín čekat až do konce prosince, ale hned se zařadila mezi elitu. Ve Val d´Isere vyhrála super-G a ve sjezdech brala šesté a sedmé místo. Domů jí pak pomohlo soukromé letadlo sponzora, strávila klidné svátky a pak se znova vrhla do tréninku.

„Odpočinula si, chvilku byla na snowboardu, pak jsme přijeli my s Franzem a měli jsme v Seefeldu super trénink,“ pochvaluje si Bank spolupráci s dalším lyžařským koučem Gamperem.

O víkendu čekají Ledeckou dva díly slavných závodů Kandahar, které se v St. Antonu pořádají už od roku 1928. Na sjezdovce pojmenované po trojnásobném světovém šampionovi Karlu Schranzovi se v neděli postaví na start super-g, už v sobotu ji na jedné z nejnáročnějších tratí Světového poháru čeká 2131 metrů dlouhý sjezd.

„Je na tom dobře, trénink zvládla skvěle, všechno je možné. Musí se zase všechno sejít, nesmí udělat chybu. Musíme mít štěstí na počasí a vybrat dobré číslo,“ líčí Bank. „Nechceme jet moc brzo, protože ráno bude spodek ve stínu. Po desítce je pauza, kdy na trati obnovují modrou barvu. Nechceme jet hned po pauze. Nejradši bych měl devítku.“

A to se kouči taky splnilo! Ledecká pojede s číslem devět, dvě čísla za svou velkou konkurentkou Corinne Suterovou ze Švýcarska, která spolu s Italkou Sofií Goggiaovou vede pořadí sjezdu Světového poháru.

Když všechno klapne, je jasné, že Ledecká může být opět hodně vysoko. I když je konkurence tvrdá. V tréninku, který Ledecká vyhrála, se patnáct nejlepších závodnic vešlo do necelé sekundy…

„Má na cokoli, je to otevřené. Do desítky by měla být, to beru jako povinnost. Může tu klidně vyhrát. Ne, že bychom to očekávali, jisté to není nikdy, holky jsou na tom dobře. Do pětky by to bylo výborné,“ uvažuje Bank.

PROGRAM V ST. ANTONU

Sobota: 11.45 sjezd. Sledujte ONLINE ZDE>>>

Neděle: 11.30 super-G. Sledujte ONLINE ZDE>>>

Ledecká na lyžích září! Ve Svatém Antonu vyhrála trénink ve sjezdu Ledecká v tréninku na sjezd šestnáctá, má stejný čas jako Vlhová