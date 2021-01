Ledecká jela do nemocnice, vtipkovala v sanitce. Je trošku dobitá, řekl kouč

Průběžně vedoucí Italce Sofii Goggiové při pádu Ledecké hodně zatrnulo • Twiter/ Eurosport IT

Ester Ledecká po pádu dojela sama do cíle, v obličeji měla krev • Repro ČT sport

Vypadalo to, že je na cestě minimálně na další stupně vítězů. Lyžařka Ester Ledecká měla svůj druhý sjezd v Crans Montaně rozjetý skvěle. V maximální rychlosti ale nezvládla vykroužit oblouk a skončila v sítích. Na grafice blikla rychlost 109,07 kilometru v hodině. Z karambolu vyvázla s rozseknutým rtem, s nímž odjela do nemocnice.

„Ten pád byl docela těžký, je taková trošku dobitá, má rozseknutý ret, jinak by tam nemělo být nic vážného,“ líčil pro Českou televizi Ledecké trenér Tomáš Bank . „Teď odjela sanitkou do nemocnice s tím rtem. Uvidíme, jak na tom bude.“

Podle vyjádření manažerské agentury Sport Invest nemá Ledecká žádné vážné zdravotní komplikace.

„Ester Ledecká je po dnešním pádu v Crans Montaně v pořádku, momentálně je na cestě do nemocnice v Sionu, kde jí budou sešívat roztržený ret. Jiné zdravotní komplikace by mít neměla,“ uvádí se v prohlášení.

Záhy přišla i krátká reakce samotné Ledecké. Navzdory nepříjemnému zážitku byla v sanitce v dobré náladě. „Zavolám Ondrovi (Bankovi - pozn. red.) a Bode Millerovi, nacvičím jízdu po sítích. Počechrala jsem sítě, ale nepodařilo se mi je překousnout,“ zaslal Sport Invest médiím jeí reakci.

Jejda, jejda, jejda, hlásila komentátorka ČT

Fanoušci už si mohli malovat další parádní úspěch. Tentokrát se na sjezdovce Mont Lachaux jelo z hlavního startu, který ležel 2451 metrů nad mořem. Ledecká přes drobný problém zvládla úvodní pasáž, v níž měla potíže ve čtvrtečním tréninku. A oproti vedoucí Italce Federice Brignoneové získávala na každém mezičase náskok.

Na čtvrtém mezičase už vedla o dominantních 75 setin sekundy a rychlostní kontrola jí změřila přes 109 kilometrů v hodině. Jenomže pak to přišlo. Ledecká v maximální rychlosti nezvládla vytočit oblouk a odstředivá síla jí poslala do ochranných sítí.

„Jejda! Jejda! Jejda! Doufáme, že vázání zapůsobilo dobře. Vypadalo to, jak kdyby měla strašnou rychlost,“ hodnotila expertka České televize Klára Křížová.

V Crans Montaně zavládlo zděšení. Tohle byl pád jedné z favoritek. Brignoneová v reakci polekaně zírala do kamer a držela se za hlavu. Ledecká se ale ze sítí rychle vymanila, postavila se na nohy a do světa ukázala zvednutý palec na znamení, že je v pořádku. Na tváři jí bylo znát krvavé zranění, ale Ledecká se z místa nehody dostala po svých, a nakonec po nich i sama dojela do cílového prostoru.

„Ve všech třech jízdách se jí nikdy nepovedl nájezd do roviny. Dnes se jí povedl, jely jí lyže, měla vysokou nájezdovou rychlost. Pravděpodobně měla o hodně vyšší rychlost než minulé dny v bráně, kde spadla,“ vysvětloval Bank. „Stopa byla málo nadjetá, jela moc napřímo. V nižší rychlosti to bylo bez problémů, ve vyšší rychlosti to asi bylo málo.“

Závod opět suverénně vyhrála Italka Sofia Goggiaová, která vyhrála čtvrtý sjezd Světového poháru za sebou.

Pro Ledeckou znamená výpadek první problém jinak perfektně rozjeté sezony. Z předcházejících šesti závodů na úvod zimy byla nejvíc sedmá a dvakrát se dostala na stupně vítězů. V neděli program v Crans Montaně vrcholí závodem v super-G, kde Ledecká zatím bojuje o malý křišťálový globus. Jestli však bude do nedělního závodu fit, je zatím nejisté.

„To se teprve uvidí. Já jsem s ní mluvil jenom přes vysílačku. Vypadá v pohodě, jak to bude zítra, nebo dál, to se uvidí,“ prohlásil Bank.