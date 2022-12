Olympijský vítěz Mayer nečekaně končí. Ještě obhlížel trať, na start už nešel

Trojnásobný olympijský vítěz Matthias Mayer nečekaně ukončil lyžařskou kariéru. Dvaatřicetiletý rakouský sjezdař to oznámil v Bormiu, kde ve středu chyběl na startu závodu Světového poháru kvůli žaludečním problémům. Před dnešním super-G ještě ráno absolvoval prohlídku trati, ale do závodu už nenastoupil.

„V posledních dnech jsem o tom hodně přemýšlel a uvědomil jsem si, že nadešel čas se rozloučit. Poslední sezona byla úžasná, ani tahle nezačala špatně, ale stačilo to,“ řekl Mayer televizi ORF.

Na olympijských hrách vyhrál Mayer v roce 2014 sjezd a o čtyři roky později super-G, letos v Pekingu zlato v této disciplíně obhájil a přidal bronz ze sjezdu. Stal se díky tomu nejúspěšnějším rakouským sjezdařem pod pěti kruhy, když předčil legendu Toniho Sailera. Ještě na začátku prosince Mayerovi v průběžném pořadí Světového poháru patřilo třetí místo, v elitním seriálu zvítězil v 11 závodech.

V dnešním superobřím slalomu v Bormiu měl startovat s číslem 6, ze svahu se však už nespustil. „Naposledy jsem byl na prohlídce trati a tím to skončilo. Už v sobě nemám ten zápal. Pro lidi je sport velice důležitý a mělo by to tak zůstat, ale já mám hotovo,“ prohlásil Mayer.

Mezi elitou závodil od roku 2009 a vedle olympijských her slavil vítězství i v proslulých sjezdech v Kitzbühelu či Bormiu. Pouze na mistrovství světa se medaile nedočkal. Jeho nejlepším výsledkem je čtvrté místo v super-G v roce 2015 v Beaver Creeku.

Před sedmi lety měl Mayer těžký pád ve sjezdu ve Val Gardeně. I když se mu po nárazu nafoukl ochranný airbag, utrpěl zlomeninu dvou hrudních obratlů a na lyže se vrátil až v další sezoně.