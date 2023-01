Královna z USA i spokojená Dubovská. Smutná Vlhová veze „pytel brambor“

Rozzářená Mikaela Shiffrinová se usmála do zaplněných barevných tribun. „Wow! Slyšela jsem vás až tam nahoře. Byli jste úžasné publikum!“ pochválila fanoušky, kteří přišla do areálu Svatého Petra, aby jí asistovali při její další vítězné jízdě.

Davy pod černou sjezdovkou ve Špindlerově Mlýně povlávaly lesy slovenských vlajek, ale tohle byl znovu velký den americké suverénky.

Slovenská hrdinka Petra Vlhová byla po prvním kole třetí s možným výhledem na útok. Druhé kolo jí ale nesedlo a ve výsledcích byla čtvrtá. Během týdne se jí to stalo už potřetí za sebou, naposledy skončila těsně pod stupni dvakrát v obřích slalomech v italském Kronplatzu.

„Co mám na to říct. Vezu si domů několik vreciek zemiakov (pytlů brambor – pozn. red.),“ posteskla si Vlhová. „Je lepší být čtvrtý než pátý. Ale mrzí to hlavně mě osobně, že jsem nedokázala podat dobrou jízdu. Jsem dost naštvaná, protože jsem druhé kolo hodně pokazila, udělala jsem tam chyby. Ztratila jsem rychlost při nájezdu do roviny, pak se nedá závodit. Vůbec jsem nelyžovala dobře.“

Shiffrinová bavila přes video: Špindlerův Mlýn jako Češka a otravný mazánek Video se připravuje ...

Zatímco Vlhová předvedla ve druhém kole až třiadvacátou nejlepší jízdu, česká reprezentantka Martina Dubovská zažila přesně opačný průběh závodu. Z prvního kola prošla do finále o devět setin sekundy ze sedmadvacátého místa. V druhém kole ale zajela osmou nejlepší jízdu a v celkových výsledcích se posunula na 21. příčku.

„Trochu jsem si zlepšila náladu, že jsem mohla absolvovat to druhé kolo. Bylo to lepší, i nasazení bylo lepší, ale stále je na šem pracovat. Snad mi to dodá sebevědomí do zítra, že jsem v cíli, nějaké body budou a zítra to snad bude mnohem lepší,“ hodnotila Dubovská.

Další reprezentantka Adriana Jelínková odjela svůj první slalomový závod Světového poháru sezony a postup do finále ji uniknul o pět setin sekundy, skončila třiatřicátá.

„Jsem s prvním slalomem spokojená. Škoda, chyběly jen setinky. Je to o fous. Normálně bych řekla, že to bolí, ale je to první slalom a jsem z toho nadšená,“ řekla Jelínková. „Sjezdovka byla perfektní. Určitě je to povzbuzení i do zítřejšího závodu. Budu se soustředit na lyžování a jen tak dál.“

Do areálu ve Svatém Petru dorazilo necelých deset tisíc diváků. Policie musela ráno uzavřít příjezd do Špindlerova Mlýna, lidé parkovali až ve Vrchlabí, odkud je na místo vozily autobusy pořadatelů.

„Fanoušci jsou úžasní, jsou slyšet i na startu. Jsem ráda, že dorazili,“ chválila Vlhová.

„Je to tu úplně super, lidi jsou super a jsme vděční, že nás přišli podpořit,“ přidala se Dubovská.