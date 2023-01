Shiffrinová a „Špindl“. Výslovnost za jedna i přiznání: Byla jsem otravná

Americký žurnalista se dostal během online tiskovky Mikaely Shiffrinové s mezinárodními médii do potíží.

„Rád bych se vrátil do roku 2011. Pořád to neumím vyslovit. Spindleruv…“

Shiffrinová se jen usmála a napoprvé bezchybně vypálila: „Špindlerův Mlýn!“

Je vidět, že to jméno má pod kůží. Před čtyřmi lety se před příjezdem do Krkonoš bavila, když ho na svém Instagramu vyslovovala ještě trochu krkolomně. Teď už to má natrénované. Na místě je už potřetí. V roce 2011 sem přijela krátce před svými šestnáctými narozeninami kvůli svým prvním dvěma startům ve Světovém poháru.

„Byla jsem tehdy hodně ambiciózní a otravný mazánek. Přijela jsem do Špindlerova a říkala jsem si: Hej, vyhraju tady svůj první závod Světového poháru! Pak jsem byla asi čtyřicátá šestá, čtyřicátá sedmá... Lindsey ( Vonnová ) tehdy byla poprvé v obřáku na stupních. Říkala jsem si: Co jsem si myslela, že tenhle závod vyhraju?“ vzpomínala Shiffrinová s úsměvem.

Pamatuje si to docela dobře. Do Česka tehdy přijela jako jasná hvězda budoucnosti. Bylo jí sice teprve patnáct, ale už měla doma čerstvou bronzovou medaili z juniorského mistrovství světa. Ve Špindlu při prvním střetu s opravdovou elitou ale přišel náraz. V obřím slalomu tehdy skončila třiačtyřicátá. Druhý den ve slalomu už ale předvedla lepší výkon. Nakonec ji jen pět setin sekundy dělilo od postupu do druhého kola.

„Byla jsem z té situace v šoku,“ usmívala se Shiffrinová. „Ve slalomu jsem ale už víc myslela na své lyžování. Udělala jsem tam nějaké chyby, které mně stály pět setin. Ale to se v lyžování stává. Byla to možná první lekce, kdy jsme si uvědomila: V cíli nevíme, co se mohlo stát, protože jsi nedojela, nebo si udělala chyby. Jediná jistota je, že ten, kdo pojede nejrychleji, vyhraje. Chvíli jsme si říkala: Jak jsem mohla dopadnout, kdybych neudělala tu chybu. Ale já jsem j ji udělala. Do další kariéry mi to pomohlo.“

Shiffrinová dodnes ráda vzpomíná na drobnou historku s tehdejší týmovou kolegyní Sarou Schleperovou, která s sebou měla svého malého synka.

„Seděla jsem v zázemí vedle Sary a jejího syna. Byly mu asi dva roky a měl tam dráhu pro autíčka. Jezdil si s nimi a najednou jedním z nich do mě vrazil. Prostě se na mě upřeně podíval a řekl: Běž jinam. A já jsem se opravdu posunula,“ vzpomínala Shiffrinová se smíchem.