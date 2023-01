Strachová o Shiffrinové: Nezávodí kvůli Stenmarkovi, není robot

Jak to dělá?

„Na jednu stranu riskuje, na druhou stranu vidíte tu rozvážnost, že to má celou dobu pod kontrolou a má výbornou rovnováhu mezi mírou rizika a dokonalou technikou. Všechny brány jede vědomě, přemýšlí o tom, kde ubrat. Tím je dál proti ostatním. Ale nemyslím, že by Petra Vlhová byla horší slalomářka než Mikaela. Ale sešlo se, že je teď na vrcholu sil a Petra se trápí. Tam je vidět ten rozdíl, ale myslím, že je to spíš o hlavě, Petra je trochu zatažená, což se projeví na jízdě. Jinak technicky má na to, aby Mikaelu Shiffrinovou porazila.“

Shiffrinovou v posledních letech potkaly nepříjemné chvíle, smrt otce, pak sportovní neúspěch na loňské olympiádě. Co říkáte na to, v jaké formě se pak vždy vrátila?

„Ona byla silná, už když nastupovala do Světového poháru. Pády a tyhle zkušenosti každému z nás přináší život v různých podobách. Když k tomu ten člověk přistoupí tak, že upadl, a že se zvednul a mohl jít dál, což ona nám ukazuje, tak ho to ve finále posílí.“

Shiffrinové ke sbírání vítězství pomáhá její univerzálnost, může jít někdo další její cestou?

„Mně přijde, že jich je čím dál tím míň. Že buď jsou techničtí, jezdí slalom a obřák, pak jsou závodníci, co jezdí obřák, super G, sjezd a ryze slalomáři. Ale ti, co by uměli zajet všechno, zvlášť v mužích, řekla bych, že ani nejsou. Marco Odermatt jezdí obřák a rychlostky. U žen se sem tam nějaká najde, ale i tím, že kombinace víceméně končí, ve Světovém poháru už nebude, tak... Ono je to velmi náročné na všechno, na trénink, na organizaci, program je náročný. Ani Mikaela Shiffrinová neobjíždí tu sérii celou, vždycky se soustředí na něco. Ale umí zajet všechno.“

Může Mikaela ve Světovém poháru vyhrát 100 závodů?

„Určitě může, protože má celou řadu sezon před sebou. Vypadá to, že lyžování ji baví. Nechce končit, má v plánu pokračovat. Taky by asi mohla říct: ´Hele, končím, už mám splněno všechno, co mě napadlo nebo nenapadlo, že bych mohla splnit.‘ Protože závodí ne proto, že chce strhnout rekord Ingemara Stenmarka, ale protože ji to baví, tak je v tomhle směru nezastavitelná. Myslím si ale, že není robot. Může mít zase období, kdy se jí nebude dařit, viz olympiáda v loňském roce. Ale oproti Lindsey Vonnové, která se snažila ten rekord dohnat úplně v závěru své kariéry, a bylo vidět, že už to nejde a ani zdravotně jí to nevyjde, tak Mikaela je v pohodě. I kdyby to nepadlo do konce sezony, tak má další minimálně olympijský cyklus, kdy u toho lyžování bude chtít zůstat.“

Je pro vás nejlepší lyžařskou historie?

„Na počet vítězství ano, ale každá dekáda má výjimečné lyžařky. Rozhodně bych neřekla, že Mikaela je lepší lyžařka než Anja Pärsonová nebo Janica Kosteličová, Tina Mazeová... V tuhle dobu dominuje a já během své kariéry mohla zažít všechny ty zmíněné. Podle počtu vítězství bude počítaná za nejlepší lyžařku v historii, ale těch jmen je celá řada.“