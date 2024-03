Sny okolo Ledecké: obřák = základ pro globus. Bank ho miluje, teď ladit pozici

Věčné dráždivé téma je tu znovu. Ester Ledecká v závěru lyžařské sezony naznačila své možnosti vítězstvím v Saalbachu Hinterglemmu a třetím místem v Kvitfjellu. Po téměř dvou letech zdravotních potíží znovu ukázala, co dovede. Teď už ale v lyžařském světě není nadějný nováček jako kdysi. Je z ní velké jméno s velkými možnostmi. Můžou sahat až k boji o velký křišťálový globus? „Potenciál na to má,“ říká přesvědčeně Tomáš Němec, majitel lyžařské továrny Kästle.

Pod kopcem v Hinterglemmu svítilo sluníčko a atmosféra byla kromě nastupujícího jara plná i euforie. Tomáš Němec promluvil o svém snu, který se pojí s lyžařskou kariérou Ester Ledecké. Jaký že je?

„Ať už jakkoliv, ale že vyhraje celý Světový pohár, velký křišťálový globus. Protože, když bude zdravá, když se všechno sejde, tak to tak klidně může být, potenciál na to má. A to je ten sen,“ prohlásil.

Ledecké páteční vítězství ve finálovém super-G sezony v Saalbachu Hinterglemmu neznamenalo jen povedený konec sezony, jejíž výraznou část promarodila. STR opět připomněla, že její kouzlo nespočívá pouze v unikátní kombinaci dvou zimních sportů na nejvyšší úrovni.

Ve snowboardu stále dominuje, letos vyhrála všechny závody, jichž se zúčastnila. Je ale taky výjimečná lyžařka, závodnice se skvělým skluzem, technicky a fyzicky vybavená jako málokterá soupeřka.

„U ní je velký problém ty dvě disciplíny, taková ta střídačka