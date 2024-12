Senzační Zabystřan ve sjezdu hned za TOP 10: Fakt si na ně věřím!

Jan Zabystřan během tréninku před pohárovým sjezdem v Beaver Creeku životní výkon • Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Už to není jen na Ester Ledecké. Lyžař Jan Zabystřan vybojoval v úvodním sjezdu sezony v americkém Beaver Creeku parádní jedenácté místo. Na slavné sjezdovce Birds of Prey skončil jedenáctý a pouhých jedenáct setin sekundy mu chybělo do nejlepší desítky. Dnes ho ještě čeká jeho oblíbené super-G (18.30). „Fakt si na ně věřím,“ hlásí povzbuzený Zabystřan.

Tohle je fantastický průlom! Jan Zabystřan, dosud považovaný především za vynikajícího univerzála, v Beaver Creeku konečně naplno ukázal své rychlostní předpoklady. S vysokým startovním číslem 54 se do sjezdovky odvážně položil a klíčovou výhodu získal v technickém druhém úseku, v němž předvedl desátý nejlepší čas.

„Závod hodnotím fantasticky. Jsem rád, že po trénincích a po dlouhé letní dřině to vyšlo. Jedenácté místo je perfektní,“ líčil Zabystřan. „Jízda se celkem povedla. Přišlo mi, že hlavně ve střední pasáži jsem byl trošku níž, ale nakonec ta střední pasáž byla nejrychlejší, myslím, že každý tam měl problémy. Nikdo asi nezajel úplně fantastickou jízdu. O tom to je, že když uděláte chybu, tak musíte furt pokračovat.“

Na vítězného Švýcara Justina Murisiera ztratil 1,21 sekundy, na desátou příčku Kanaďana Brodieho Segera mu scházelo pouhých jedenáct setin. Jedenáctým místem Zabystřan výrazně vylepšil své maximum ve Světovém poháru. Zatím byl nejvýš devatenáctý v roce 2019 v alpské kombinaci v Bormiu a vloni v super-G v Cortině d´Ampezzo.

„Sjezd furt hodnotím jako slabší disciplínu, i když tenhle je trošku točivější, takže mi to díky tomu víc sedne,“ pochvaloval si.

Ve sjezdu Světového poháru byl z Čechů lepší naposledy Ondřej Bank, který skončil před necelými deseti lety devátý ve Wengenu.

Zabystřan závod dobře rozjel v úvodní pasáži po startu, kde ve vajíčku ztratil na nejlepší čas jen tři desetiny sekundy. V následující pasáži prodal svoje technické předpoklady, v prudkých zatáčkách udržel rychlost, kterou pak použil směrem k cíli.

„Horní placka, tři desítky jsem ztratil, ale hodnotím to dobře, protože ti glideři jsou tady hodně dobří, nejlepší na světě, třeba Romed Baumann. Jsem za tu ztrátu rád,“ vysvětloval Zabystřan. „Prudká pasáž byla moje. Paradoxně díky tomu, že jsem si tam trošku víc přibrzdil, měl jsem větší rychlost do spodní části na závěrečné skoky a rovinu. Tam byla rychlost, která se drží až do cíle.“

Příprava s Němci v Chile

Zabystřan se od minulé sezony víc zaměřuje na rychlostní disciplíny a před aktuální zimou se spojil s německou reprezentací, s níž absolvoval důležité letní soustředění v Chile, kde se blýsknul výbornými výsledky v závodech Jihoamerického poháru. Díky spolupráci s Němci se na začátku sezony dostal k cenným tréninkovým hodinám na závodní pistě v Söldenu.

„Vypadá to, že to byla správná cesta. Tady v Copperu, kde jsme byli deset dní dopředu, i předtím v Chile se mi jezdilo hezky,“ líčí Zabystřan.

V první ostré zkoušce se taky osvědčily jeho lyže značky Kästle, na nichž Zabystřan jezdí od minulé sezony. „Lyže mi fakt seděly, taky jsme udělali improvement (zlepšení – pozn. red.). Jsem fakt rád, že se v trošku těžších závodních podmínkách ukázalo, že na to mám,“ pochvaloval si Zabystřan.

Rychlé lyže znamenají dobrou zprávu i pro Ester Ledeckou, které v Beaver Creeku startuje lyžařská sezona příští týden.

Zabystřan se na sjezdovce Birds of Prey ještě chystá na sobotní super-G, na které se nejvíc zaměřuje. A doufá, že mu pomůže start v prudké pasáži, která mu ve sjezdu vyšla.

„Zítra se tam startuje super-G, i kvůli tomu je to fajn. I kvůli dalším závodům, které taky nejsou jednoduché, jsou tam prudké i točivé pasáže,“ řekl Zabystřan. „Cíl je třicítka, jak jsem si řekl před sezonou, kdyby tam byla top patnáct, bylo by to perfektní. Fakt si na ně věřím. Uvidíme, jaká bude trať s mým číslem.“

Do závodu vyrazí s osmačtyřicítkou.