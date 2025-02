Akrobat Zabystřan v super-G na MS: let na cílovém skoku. Němec se potloukl

Stadion kolem cíle se zachvěl, když Jan Zabystřan vylétl z posledního skoku směrem k cílové bráně. Odraz borce rozbalil, ale ve vzduchu se zvládl srovnat a bezpečně dorazil do cíle.

„Už když jsem tam najížděl, tak jsem věděl, že to trochu kopne. Myslím, že stopa byla celkem fajn, ale koplo mě to na patky,“ popisoval Zabystřan. „Nebylo to nic hrozného, v letu jsem věděl, že dopadnu trochu dozadu, ale hlavně projedu bránu za tím, to bylo v tu chvíli nejdůležitější.“

Zabystřan nebyl zdaleka sám, kdo na skoku těsně před finišem zaváhal. Nejhorší pád potkal jeho kamaráda z německého družstva Luise Vogta, který upadl těsně před skokem a ke zděšení publika se prolétl asi dvacet metrů vzduchem, načež se svezl vedle cílové brány a vrazil do reklamy.

„Byl tam obklopen doktory, ale myslím, že vstal a hned šel. Bude trochu potlučený, uvidíme na hotelu, snad bude v pohodě,“ líčil Zabystřan. „Před skokem to bylo trochu měkčí, už to fakt chtělo mít směr, jinak vás to koplo. Říkal jsem to i českým klukům nahoře, že si nesmí moc nadjíždět a mít směr, protože v letu už se moc nezmůže.“

Do patnáctky bych byl spokojenější

Zabystřan ve svém úvodním závodě na světovém šampionátu předvedl solidní jízdu především v horní části trati, na prvním mezičase byl dokonce pátý nejrychlejší. Postupně ale udělal několik chyb.

„Před jízdou jsem si říkal, že to musím rovnat, protože dole jsem strašně ztrácel, jak jsem to kroutil ve sjezdu. Ale pár bran jsem narovnal až moc, pak jsem musel tlačit před bránou,“ vysvětloval Zabystřan. „Když je to placaté a není tlak, tak se ztrácí strašně moc a to se mi stalo dvakrát třikrát, skoro jsem pak neprojel bránu.“

Zabystřan skončil šestnáctý se ztrátou 2,28 sekundy na vítězného Odermatta a o jedno místo vyrovnal dosud nejlepší české umístění v super-G na MS, které z roku 2011 držel Ondřej Bank.

„To jsem nevěděl, ale nic to nemění na tom, že jsem trochu zklamaný. Do patnáctky bych byl spokojenější, ale těch chyb dole bylo moc na patnáctku nebo desítku,“ litoval Zabystřan. „Mrzí mě, že nejsem v té patnáctce, ale můžu si za to chybami dole sám. Chybělo málo.“

První mužskou disciplínu šampionátu ovládl Švýcar Marco Odermatt, který v super-G vyhrál na globální akci poprvé. Druhého Rakušana Raphaela Haasera porazil o celou sekundu.

„Když se na to koukáte, vypadá to krásně jednoduše, ale když tam pak jste, není to tak jednoduché, jak se může zdát,“ usmíval se Zabystřan. „Myslím, že se mu povedl každý sektor od startu do cíle. Myslím, že bych s ním jel srovnatelně nahoře, ale co předvedl dole, to je nádherná jízda. Byl to jeho závod, a pak se dalších deset kluků pralo o druhé třetí místo.“

Výsledky MS ve sjezdovém lyžování v Saalbachu (Rakousko):

Muži - superobří slalom:

1. Odermatt (Švýc.) 1:24,57

2. Haaser (Rak.) -1,00

3. Sejerstad (Nor.) -1,15

4. Kriechmayr (Rak.) -1,20

5. Möller (Nor.) -1,22

6. Babinsky (Rak.) -1,30,

...16. Zabystřan -2,28, 38. Koula -7,13, Forejtek a Kubeš (všichni ČR) nedokončili.