Medaile Ledecké těsně unikla kvůli zlozvyku z prkna. Jela moc kulatě

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Lyžařka Ester Ledecká nebyla daleko od další medailové senzace. V super-G na mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu ničila rakouské fanoušky těsnými ztrátami na vedoucí Stephanii Venierovou. Medailové naděje se jí rozpustily až v závěrečné fázi závodu. „Asi jsem tam najela do své snowboardové stopy,“ litovala poté, co ji rozhodil dopad na jednom z posledních skoků. Skončila sedmá.

Euforie, podporovaná radostným máváním tisíců rakouských červenobílých vlaječek, najednou mrzla do nervózního očekávání. Ester Ledecká vypálila do svého mistrovského super-G nejrychlejším časem na startu. Na prvním mezičase byla s Venierovou nastejno. Dál ztrácela, ale jen drobné setinky. Pod kopcem byl živě cítit strach: Co když Stephanie prohraje?

Jakmile Ledecká projela cílem, obavy publika vystřídala úleva. Ledecká ztratila nejen vítězství, ale i medaili. Skončila sedmá se ztrátou 63 setin na Venierovou. Na třetí místo scházelo 39 setin. Bronz se stejně jako před dvěma lety v Meribelu dělil a z patu se unikátně znovu radovala Norka Kajsa Vickhoff Lieová.

„Musím si to rozebrat s celým týmem. Asi jsem tam najela do své snowboardové stopy, takže jsem tam tolik nerovnala,“ vysvětlovala Ledecká. „Znamená to, že jedu moc kulatě. Na snowboardu musíte jet kulatě, tam to funguje jinak, máte jenom dvě hrany.“

Z ideální stopy vyjela po skoku, který předcházel poslední strmé části sjezdovky. Ztratila tam rychlost, bylo rozhodnuto.

„Všude jela s nejlepšími, ale poslední mezičas měla s výraznou ztrátou. Bylo to o téhle jedné chybě, zbytek jízdy byl naprosto perfektní,“ hodnotil sportovní ředitel alpského úseku Jan Fiedler. „Ester jela skvělou jízdu, na úrovni nejlepších časů. Mohlo – je tam to mohlo – to být na bednu. I na zlato.“

Jediný horší moment...

Zřejmě jediný horší moment jinak velmi povedené jízdy Ledeckou srazil ze stupňů. Jejím značkovým úspěchem na lyžích zůstává zlato ze super-G z olympiády v Pchjongčchangu, má ale i působivou sbírku vysokých výsledků kousek pod medailemi. Ze ZOH v Pekingu přivezla čtvrté a páté místo, na svém posledním MS v Cortině d´Ampezzo skončila dvakrát čtvrtá.

Teď bere sedmou příčku, přesto, že jí přípravu v posledních týdnech zkomplikovaly zdravotní problémy. Kvůli bolavým zádům musela vynechat poslední generálku před MS v Garmisch-Partenkirchenu.

„To byla první ťafka, to jsme nějak dali do kupy. Ale včera po tréninku jsem byla hodně unavená, asi na mě něco trochu leze. Dneska se od rána necítím moc dobře, jsem ráda, že jsem tady mohla být,“ uvedla Ledecká.

STR den před závodem v dějišti šampionátu vyhledala doktora Floriana Müllera, bývalého dlouholetého lékaře fotbalového Salcburku, z týmu gigantu Red Bull.

„Je tady sice s Němci, ale dlouho spolupracujeme. Abych nemusela jezdit domů, tak mě vezme občas pod křídlo a pomůže mi, když něco potřebujeme,“ vysvětlila Ledecká. „Dal mi vitamíny, co se taky dá s ohledem na doping… Snažili jsme se tu virózku zabrzdit, doufejme, že se nám to povedlo. Ale přes noc jsem toho moc nenaspala a teď jsem taková trošku unavená, půjdu si ducnout.“

Zaskočila ji změněná pasáž

Ledecká na sjezdovce Ulli Maierové v Hinterglemmu předvedla podobnou jízdu jako při loňském finále Světového poháru, kdy super-G vyhrála. Zaskočila ji až pasáž, kterou pořadatelé oproti minulému roku změnili.

„Je moc hezké, že se mi to tady loni povedlo, ale letos jsou úplně jiné podmínky. Kopec je promrzlý, hodně ledovatý. Bojujeme trošku s jinými podmínkami,“ řekla Ledecká.

Domácí fanoušci pod sjezdovkou slavili díky Venierové první zlato. Rakušani, kteří na posledním MS v Courchevelu a Meribelu skončili bez titulu, mají splněno hned na začátku. V cíli trnuli až do startu Američanky Lindsey Vonnové , tak se však do cíle nedostala, když agresivně najela do branky a bolestivě si poranila loket.

Ledeckou v pátek na šampionátu čeká poslední trénink sjezdu, v němž se závodí v sobotu.

„Nevím, jestli jsem jezdec těchto hodně tvrdých kopců. Trať je fakt promrzlá, každý den je to vyšoupanější a vyšoupanější. Dneska to bylo lepší, protože super-G je jide než sjezdová linie. Zítra se zase vrátíme do sjezdové linie. Dá se očekávat, že to bude tvrdé. Přesto to jde sjet solidně a já se o to budu snažit,“ slíbila Ledecká.

