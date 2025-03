Zrod hvězdy i pád, Ledecká ve sjezdu chybovala a skončila mimo TOP 10

Ledecká předvedla odvážnou a agresivní jízdu. Nebojácně se držela své nejrychlejší linie a v horní části kopce měla dokonce nejrychlejší mezičasy.

„Dnešek zase hrozně krásný sjezd. Je to opravdu nádherný kopec, skvělý zážitek. Neviděla jsem mezičasy, jen jsem slyšela, že jsem je měla zelené. I jsem se tak cítila. Nahoře se mi jelo dobře. Plnila jsem, co jsem si řekla, že budu dělat. Snažila jsem se jet do sjezďáku, jet aktivně. Tam se mi to povedlo výborně,“ líčila Ledecká.

Pak jí trochu rozhodil náraz do branky, v závěrečné pasáži se dlouho prolétla na velkém skoku, v zatáčce ji pak zatlačila komprese, což jí rozhodilo sjezdový postoj. Ve výsledcích je tak dvanáctá, se ztrátou 75 setin sekundy na vítěznou Aicherovou.

„Jediné, kde jsem cítila, že to muselo zpomalit, byl poslední mezičas, kde jsem skočila trochu blbě. Snažila jsem se tam aktivně zabalit do sjezďáku ještě před tím skokem, což v tomhle případě byla chyba, protože jsem měla míň času, abych se na skok připravila. Skočilo mi to hodně daleko, hodně mě to rozbalilo,“ vysvětlovala Ledecká. „Tím, že přede mnou byla ještě strašně dlouhá rovina, už jsem rychlost nikde nenahnala a ztratila jsem nejvíc tam.“

Na sjezdovce, kde se v roce 1994 jezdilo o olympijské medaile během Her v Lillehammeru, prožívá Ledecká poslední lyžařský víkend Světového poháru aktuální zimy. V neděli ji ještě čeká super-G, v němž skončila v Kvitfjellu před rokem třetí. Bude mít šanci popáté v řadě zakončit sezonu s vítězstvím ve Světovém poháru v alpském lyžování. Za posledních pět sezon v alpském lyžování nevyhrála závod jen před dvěma lety, kdy o celou sezonu přišla kvůli zranění zad.

Ledecká si sice v obou rychlostních disciplínách zajistila postup do finále Světového poháru v americkém Sun Valley, místo toho ale plánuje účast na světovém šampionátu v alpském snowboardingu ve Svatém Mořici.

„Je to pravděpodobně plán. Uvidí se, jak se budu cítit po Kvitfjellu, ještě tady budu mít snowboardové tréninky,“ řekla Ledecká.

Druhý sjezd víkendu v Kvitfjellu vyhrála Němka Emma Aicherová, která o pouhé tři setiny sekundy předčila Američanku Lauren Macugaovou.

Tvrdý pád tentokrát potkal Kiru Weidleovou-Winkelmannovou, která ve vysoké rychlosti nezvládla zatáčku a její pád zastavila až třetí záchranná síť. Závod byl na několik minut přerušen, Němka se ale naštěstí rychle zotavila a postavila se na nohy.

„Je to docela dobré. Jsem trochu ztuhlá a pohmožděná, ale jinak je všechno v pořádku,“ řekla Weidleová-Winkelmannová pro ZDF a k triumfu své parťačky Aicherové dodala: „Neuvěřitelné. Z celého srdce jí to přeju, i když mě samotnou jízda momentálně trochu bolí. Mohu si z ní vzít jen inspiraci a předvést stejně uvolněný přístup, protože jak je vidět, je rozhodně velmi rychlá.“