Janatová ve sprintu Tour de Ski zajela životní výsledek. Nováková 28. | iSport.cz

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová skončila ve sprintu Tour de Ski v Lenzerheide na 18. místě, což je ve Světovém poháru její nejlepší výsledek v životě. Díky postupu do čtvrtfinále bodovala rovněž 28. Petra Nováková. Muži v kvalifikaci neuspěli, nejlepší byl 36. Michal Novák. Zvítězili Slovinka Anamarija Lampičová a favorizovaný Nor Johannes Hösflot Klaebo.

Tour de Ski po dvou úvodních dílech ve švýcarském zimním středisku vedou lídr SP Klaebo a dnes třetí Ruska Natalja Něprjajevová. Třetí ze sedmi závodů se pojede na Silvestra v Toblachu.

Dvaadvacetiletá Janatová zatím v distančních závodech SP na body nedosáhla, ale sprinty jí jdou lépe. Jejím největším úspěchem dosud bylo předvánoční 22. místo v Planici. V kvalifikaci v Lenzerheide byla čtrnáctá, když dokázala předčit i suverénně vedoucí ženu SP Therese Johaugovou z Norska.

Nováková dojela ve své čtvrtfinálové jízdě poslední, ale po 23. místě v sobotní první etapě Tour znovu dosáhla v SP na body. Janatová se naopak držela v popředí, jenže v závěru zůstala přivřená u bariéry a ze čtvrtého místa ji do semifinále neposunul ani dosažený čas.

Lampičová ve finále porazila Norku Maiken Caspersen Fallaovou o tři setiny a připsala si druhé vítězství v SP, třetí dojela Něprjajevová. Klaebův triumf byl mnohem jednoznačnější, za ním se seřadili Ital Federico Pellegrino a Francouz Richard Jouve.

Nejlepší Češka v průběžném pořadí SP Kateřina Razýmová skončila v kvalifikaci na 42. místě se ztrátou 1,80 sekundy na postupující třicítku. Sandra Schützová byla padesátá, Petr Knop a Adam Fellner se umístili v osmé desítce.

Výsledky Tour de Ski v běhu na lyžích

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide (Švýcarsko) - sprint na 1,5 km volnou technikou:

Muži:

1. Klaebo (Nor.) 2:55,33, 2. Pellegrino (It.) -0,35, 3. Jouve (Fr.) -0,57, 4. Retivych (Rus.) -0,86, 5. Häggström (Švéd.) -0,94, 6. Golberg (Nor.) -2,16, ...v kvalifikaci 36. Novák, 71. Knop, 80. Fellner (všichni ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 závodů):

1. Klaebo 35:07, 2. Bolšunov (Rus.), 3. Häggström oba -32, 4. Golberg -33, 5. Usťugov (Rus.) -34, 6. Valnes (Nor.) -36, ...29. Novák -1:36, 50. Knop -2:06, 73. Fellner -3:05.

Průběžné pořadí SP (po 10 ze 40 závodů):

1. Klaebo 616 b., 2. Iversen (Nor.) 495, 3. Bolšunov 459, 4. Niskanen (Fin.) 364, 5. Holund (Nor.) 308, 6. Usťugov 300, ...46. Novák 34, 86. Pechoušek 9, 99. Černý (oba ČR) 5.

Ženy:

1. Lampičová (Slovin.) 3:06,02, 2. Fallaová (Nor.) -0,03, 3. Něprjajevová (Rus.) -0,47, 4. Digginsová -1,03, 5. Maubetová Bjornsenová (obě USA) -4,78, 6. T. U. Wengová (Nor.) -5,29, ...ve čtvrtfinále 18. Janatová, 28. Nováková, v kvalifikaci 42. Razýmová, 50. Schützová (všechny ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 závodů):

1. Něprjajevová 31:18, 2. Lampičová -1, 3. Johaugová (Nor.) -5, 4. T. U. Wengová -8, 5. H. Wengová (Nor.) -16, 6. Lundgrenová (Švéd.) -23, ...25. Nováková -1:10, 29. Razýmová -1:30, 33. Janatová -1:48, 59. Schützová -3:27.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 38 závodů):

1. Johaugová 599, 2. H. Wengová 453, 3. Digginsová 387, 4. Jacobsenová (Nor.) 321, 5. Maubetová Bjornsenová 318, 6. Sundlingová (Švéd.) 277, ...19. Razýmová 158, 30. Nováková 67, 47. Janatová 30, 73. Beranová (ČR) 4.