Janatová a Pechoušek dojeli na 22. místě. Bodovali i další Češi | iSport.cz

Běžci na lyžích Kateřina Janatová a Jan Pechoušek obsadili 22. místo ve sprintu Světového poháru v Planici. Oba ve Slovinsku vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Tereza Beranová a Ondřej Černý, kteří si po postupu z kvalifikace připsali body do elitního seriálu.

Pro vítězství si v závodě, jenž musel být kvůli hustému dešti zhruba na dvacet minut přerušen, dojela Švédka Jonna Sundlingová. Mezi muži poprvé v kariéře triumfoval Francouz Lucas Chanavat, který byl před týdnem v Davosu druhý za dnes absentujícím Johannesem Hösflotem Klaebem.

Dvaadvacetileté Janatové se na trati 1,3 km volnou technikou poblíž skokanského areálu vydařila především kvalifikace, v níž se blýskla sedmým časem. Ve vyřazovací jízdě pak skončila pátá a 22. místem o jednu příčku vylepšila své týden staré maximum z Davosu. Sedmnáctá žena kvalifikace Beranová přehnala ve čtvrtfinále snahu a v zatáčce upadla, dojela s velkým odstupem poslední šestá a celkově obsadila 27. pozici.

"Tahle trať mi sedí. Podmínky byly sice příšerné, ale z toho se dá těžit, když člověk zachová klidnou hlavu a bere to jako svoji výhodu. Čtvrtfinále jsem lehce protaktizovala, nechala jsem se zavřít a už jsem pak neměla prostor se tam dostat. Ale i tak hodnotím svůj výkon skvěle," uvedla v tiskové zprávě Janatová, jež v bodovala v SP potřetí v kariéře.

Stejně jako Janatová byl ve čtvrtfinálové rozjížďce pátý Pechoušek, což mu vyneslo druhé body v kariéře a životní 22. pozici. Dvacetiletý debutant v SP Černý přepálil úvod a skončil poslední šestý, přesto hned při prvním startu mezi elitou získal pět bodů za 26. místo.

"Rozhodně jsem takový výsledek nečekal, sám jsem tomu nemohl uvěřit, když jsem dojel kvalifikaci. Ve čtvrtfinále se mi podařil start nad očekávání, bohužel mi pak ale už od prvního kopce vytuhly nohy. Taková premiéra předčila má očekávání, i když jsem se snažil na to takhle nemyslet a brát to jako každý jiný závod," uvedl Černý.

Závod skončil kvalifikací pro Zuzanu Holíkovou, Sandru Schützovou, Petru Hynčicovou a Luďka Šellera. Ve Slovinsku nestartuje vedle některých elitních závodníků ani aktuální česká jednička Kateřina Razýmová, jež dala před Tour de Ski přednost odpočinku. Petra Nováková zvolila start na kontinentálním poháru, v domácích podmínkách se na prestižní seriál připravují Petr Knop a Adam Fellner, zatímco Michal Novák je nemocný.

V neděli se ve Slovinsku v generálce na Tour pojede týmový sprint.

SP v běhu na lyžích v Planici (Slovinsko) - sprint volně:

Muži: 1. Chanavat (Fr.) 2:14,41, 2. Pellegrino (It.) -0,40, 3. Valnes -0,83, 4. Skar (oba Nor.) -0,63, 5. Jouve (Fr.) -4,67, 6. Taugboel (Nor.) -12,21, ...22. Pechoušek, 26. Černý, v kvalifikaci 51. Šeller (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 8 ze 40 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 520 b., 2. Iversen 448, 3. Bolšunov (Rus.) 386, 4. Niskanen (Fin.) 340, 5. Holund (Nor.) 276, 6. Usťugov (Rus.) 226, ...43. Novák (ČR) 29, 77. Pechoušek 9, 93. Černý 5.

Ženy: 1. Sundlingová 2:32,60, 2. Nilssonová (obě Švéd.) -0,22, 3. Kernová -0,79, 4. Caldwellová (obě USA) -0,91, 5. Lampičová (Slovin.) -1,49, 6. Svahnová (Švéd.) -48,51, ...22. Janatová, 27. Beranová, v kvalifikaci 38. Holíková, 42. Schützová, 46. Hynčicová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 38 závodů): 1. Johaugová 541, 2. H. Wengová (obě Nor.) 396, 3. Digginsová 345, 4. Maubetová Bjornsenová (obě USA) 280, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) 276, 6. Jacobsenová (Nor.) 272, ...15. Razýmová 153, 30. Nováková (obě ČR) 56, 52. Janatová 17, 70. Beranová 4.