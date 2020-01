Sport Magazín: Razýmová vypráví o vpádu mezi běžkařskou elitu | iSport.cz

Ani Neumannová, ani Bauer, ale vůbec nevadí. Čeští příznivci budou při víkendové Zlaté lyži v Novém Městě nejvíc věřit Kateřině Razýmové. Ta skočila do sezony Světového poháru senzačními výsledky, v 28 letech třikrát vpadla do elitní desítky a těší se i na běžkařský svátek v domácím prostředí. Kde se to v ní vzalo, proč už s kariérou málem seknula a jak ji berou skandinávské soupeřky, vypráví v zajímavém rozhovoru pro Sport Magazín, páteční přílohu deníku Sport.