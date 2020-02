Razýmová byla ve Švédsku třináctá, kvůli sněhu se běželo méně | iSport.cz

Razýmová, jež minulý týden na mistrovství republiky v Novém Městě na Moravě vyhrála oba distanční závody, byla v cíli 55 sekund po Johaugové. V průběžném pořadí SP zůstala česká jednička, jež v této sezoně byla pětkrát v elitní desítce, na 25. místě. Petra Hynčicová byla šedesátá.

Za třetím velkým glóbem neohroženě směřuje Johaugová, která si pro třináctou výhru v sezoně doběhla s náskokem 6,5 sekundy před domácí Švédkou Ebbou Anderssonovou. Třetí skončila s odstupem 23,8 sekundy vítězčina krajanka Heidi Wengová.

Třiadvacetiletý Bolšunov, jenž v sobotu vybojoval ve Švédsku třetí místo ve sprintu, prokázal spurterské předpoklady i dnes a v závěru porazil Nora Sjura Rötheho o osm desetin sekundy.

Třetí doběhl další ruský lyžař Ivan Jakimuškin. Bolšunov, který v sezoně opanoval i Tour de Ski, nyní vede v SP o 425 bodů před Johannesem Hösflotem Klaebem. Nor kvůli zlomenému prstu na ruce o závody ve Falunu přišel.

Knop se po většinu závodu pohyboval ve skupině na hraně bodované třicítky, v závěru ale z boje odpadl. Od bodů ho nakonec dělilo necelých 20 sekund. Adam Fellner obsadil 54. příčku, Michal Novák, jenž se v sobotu blýskl životním 13. místem ve sprintu, závod nedokončil.

Pořadatelé ve Švédsku museli kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám změnit dnešní program a místo plánované třicítky volně s intervalovým startem zařadili patnáctku s hromadným startem. Ženy absolvovaly desítku s hromadným startem místo původní patnáctky volně.

Výsledky:

Ženy - 10 km s hromadným startem:

1. Johaugová (Nor.) 25:04,1, 2. Anderssonová (Švéd.) -6,5, 3. H. Wengová -23,8, 4. Jacobsenová -30,3, 5. Fossesholmová (všechny Nor.) -36,9, 6. Něprjajevová (Rus.) -44,8, 7. Lampičová (Slovin.) -46,2, 8. Hagaová (Nor.) -47,8, 9. Karlssonová (Švéd.) -50,1, 10. Pärmäkoskiová (Fin.) -51,3, ...13. Razýmová -55,0, 60. Hynčicová (obě ČR) -3:27,5.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 40 závodů): 1. Johaugová 1690, 2. Něprjajevová 1212, 3. H. Wengová 1122, 4. Jacobsenová 845, 5. Digginsová (USA) 822, 6. Östbergová (Nor.) 692, ...25. Razýmová 255, 38. Janatová 109, 48. Nováková 67, 79. Beranová (všechny ČR) 15.

Muži - 15 km s hromadným startem:

1. Bolšunov (Rus.) 33:10,3 min., 2. Röthe (Nor.) -0,8, 3. Jakimuškin -9,7, 4. Melničenko (oba Rus.) -10,5, 5. Holund -11,0, 6. Krüger -30,2, 7. Krogh -31,5, 8. Jenssen (všichni Nor.) -31,6, 9. Niskanen (Fin.) -32,1, 10. Parisse (Fr.) -33,8, ...39. Knop -2:03,0, 54. Fellner -2:46,6, Novák (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 38 závodů): 1. Bolšunov 1647 b., 2. Klaebo (Nor.) 1222, 3. Röthe 882, 4. Usťugov (Rus.) 876, 5. Niskanen 858, 6. Krüger 697, ...61. Novák 54, 94. Pechoušek 21, 122. Černý (oba ČR) 5, 124. Knop 5, 126. Fellner 5.