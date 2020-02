Životní sprint Michala Nováka. Ve Falunu skončil 13, smolař Klaebo vynechal | iSport.cz

Běžec na lyžích Michal Novák obsadil ve sprinterském závodu Světového poháru ve Falunu 13. místo, které je pro něj nejlepším výsledkem v kariéře. Do vyřazovacích jízd se dostal jako jediný z českých reprezentantů, Luděk Šeller ani Petra Hynčicová se v kvalifikaci mezi postupující třicítku nevešli. Zvítězili Nor Paal Golberg a domácí Švédka Linn Svahnová.

Falunský sprint na 1400 metrů klasickou technikou musel vynechat norský obhájce Světového poháru Johannes Hösflot Klaebo, který si na boxerském automatu zlomil prst na ruce. Absence nejlepšího sprintera poslední doby využil Golberg, jenž se v SP radoval z prvenství po více než třech letech.

Golberg ve finiši porazil krajana Erika Valnese, třetí dojel ruský lídr SP Alexandr Bolšunov. Svahnová předčila Rusku Natalju Něprjajevovou o osm setin a v sezoně triumfovala potřetí.

Novákovým maximem v tomto ročníku SP dosud bylo prosincové 18. místo z volné patnáctky v Davosu, kde o den dříve dokázal bodovat i ve sprintu. Nejlépe v životě dopadl loni v březnu právě ve Falunu, kde byl taktéž na patnáctikilometrové trati čtrnáctý.

Tentokrát ve čtvrtfinálové rozjížďce dojel po srdnatém boji na čtvrtém místě za vyhlášenými sprintery Federicem Pellegrinem, Callem Halfvarssonem a Eirikem Brandsdalem, jenž byl posléze diskvalifikován. Dosažený čas Novákovi na postup mezi nejlepší dvanáctku nestačil, ve výsledkové listině se nicméně z vyřazených závodníků zařadil nejvýš. Nejlepší český běžec bodoval pošesté v sezoně.

Šeller skončil v kvalifikaci na 47. místě, Hynčicová byla o tři pozice výš.

SP v běhu na lyžích ve Falunu (Švédsko) - sprint klasickou technikou:

Muži:

1. Golberg 2:51,83, 2. Valnes (oba Nor.) -0,52, 3. Bolšunov (Rus.) -0,92, 4. Pellegrino (It.) -2,40, 5. Taugböl (Nor.) -9,74, 6. Peterson (Švéd.) -49,48, ...13. Novák, v kvalifikaci 46. Šeller (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 38 závodů): 1. Bolšunov 1517 b., 2. Klaebo (Nor.) 1222, 3. Usťugov (Rus.) 864, 4. Niskanen (Fin.) 811, 5. Röthe (Nor.) 784, 6. Golberg 682, ...60. Novák 54, 91. Pechoušek 21, 121. Černý 5, 124. Knop 5, 126. Fellner (všichni ČR) 5.

Ženy:

1. Svahnová (Švéd.) 3:23,54, 2. Něprjajevová (Rus.) -0,08, 3. Sundlingová (Švéd.) -0,10, 4. Lampičová (Slovin.) -0,93, 5. Fallaová -3,70, 6. Jacobsenová (obě Nor.) -7,00, ...v kvalifikaci 44. Hynčicová (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 38 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 1575, 2. Něprjajevová 1167, 3. H. Wengová (Nor.) 1052, 4. Digginsová (USA) 800, 5. Jacobsenová 789, 6. Östbergová (Nor.) 680, ...26. Razýmová 234, 38. Janatová 109, 47. Nováková 67, 77. Beranová (všechny ČR) 15.